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Firmalar teknolojiye odaklanıp savunma ile büyüyecek

Savunma sanayii firmaları, yüksek teknolojili ürünler üretip ihraç etmeye yöneliyor. Bu anlamda plan yapan, hedeflerini belirleyen firmaların gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kasım ayında yapacağı açıklamalarda olacak.

16 Ekim 2018 Salı 10:11
Firmalar teknolojiye odaklanıp savunma ile büyüyecek

BUĞRA KARDAN

Yerlileşme oranını yüzde 65’a taşıyarak başarı hikayesi yazan savunma sanayii şirketleri, yükte hafif pahada ağır ürünler üretmek için düğmeye bastı. Bu çerçevede yüksek teknolojiye odaklanan şirketler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kasım ayında gerçekleşecek Savunma Sanayii Zirvesi’ne dikkat kesildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirvede yüksek teknolojili ürün ve ihracatına parantez açabileceği; önemli mesajlar verebileceği ifade ediliyor.

Erdoğan’a kapsamlı rapor sunacak

Savunma sanayii sektör temsilcileri, Erdoğan’ın karşısına hazırlıklı çıkmak; sorunları ve önerileri içeren kapsamlı bir rapor sunmak için kolları sıvadı. Raporda yerli üretimi ve ihracatı teşvik edecek; krediye erişimi kolaylaştıracak adımlara yer verilecek. Rapora girecek konuları belirlemek için İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) bir çalıştay yapıldı. SAHA İstanbul- Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği tarafından organize edilen çalıştayda sektör temsilcileri şikayetlerini ve taleplerini dile getirdi. Derneğin genel sekreteri İlhami Keleş, bu şikayetlerin ve taleplerin rapor haline getirilip Erdoğan ile paylaşılacağını belirtti.

Firmalardan görüş alındı

Rapor için pek çok firmadan görüş aldıklarını anlatan Keleş, “Bu çerçevede önemli konu başlıkları belirlendi. Bu başlıklar İhale Kanunu, ana yüklenici ve tedarikçi bağlantıları, üretim ortamı, krediye erişim, imalat ile ihracat teşvikleri, kalifiye eleman, yüksek teknoloji vesaire” dedi.

Savunma Sanayii Zirvesi’nde yüksek teknolojinin de masaya yatırılacağını anlatan Keleş, “Sayın Erdoğan, bu konuda önemli açıklamalarda bulunacak, çağrılar yapacak” diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:11
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  3. Savunma Sanayii Zirvesi
  4. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
  5. SAHA İstanbul- Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği

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