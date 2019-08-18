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Firmalar markalaşmak için yarışıyor

Reformlar meyve veriyor, ekonomiye güven artıyor... Marka başvurularının ardı arkası kesilmiyor. İlk yarıda 61 bin 278’i bulan başvuru adedi ilerisi için umutları arttırıyor. Firmaların markalaşmak için sıraya girmelerinde hükümetin hayata geçirdiği reformların ve ekonomiye duyulan güvenin payı büyük.

18 Ağustos 2019 Pazar 09:54
Firmalar markalaşmak için yarışıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 2019’un ilk 6 ayında 61 bin 278 marka başvurusunun yapıldığını açıklaması yüzleri güldürüyor. Rekor başvuru kamuoyunda “Ülkemiz firmaları makro ve mikro reformları görüyor, takdir ediyorlar. Ekonomiye güven duyuyorlar. Ön planda yer almak için de markalaşmaları gerektiğini biliyorlar” şeklinde yorumlanıyor.

Başarıyı devam ettireceğiz

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz de Yeni Akit’e yaptığı açıklamada marka taleplerinin 61 bin 200’ü aşmasını olumlu karşıladı ve “Umuyorum, bu başarıyı devam ettiririz” dedi.

Art arda gelen taleplerin ekonomiye duyulan güveni ortaya koyduğunu belirten Yamankaradeniz, “Öyle görünüyor ki şirketlerin marka müracaatları daha da artacak” tahminini paylaştı. Markada yakalanan başarının patentte elde edilemediğine dikkat çeken Yamankaradeniz, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin bu alanda daha iyi bir konumda olması gerekiyor. Burada iki önemli sorun var. Birincisi üniversitelerin patent sayıları sınırlı seviyelerde. İkincisi şirketler patent yatırımlarına ayırdıkları bütçeyi devamlı kısıyor. Yatırımları kısma yerine arttırma yoluna gidilebilir. Yine patentle ilgili çalışmalara hız verilebilir. Yani patentte 2 binli rakamlarda olmamız anlaşılır bir şey değil. Umuyorum, artık daha iyi bir performans gösterir ve bu rakamları geçeriz.

Müracaatlar dörde katlanmalı

Buluşlara buluş eklemenin; patent adetlerini yukarı taşımanın yolunun eğitimden geçtiğini dile getiren Yamankaradeniz, şöyle devam etti: “Bu nedenle buluş ve patent gibi kavramları çocuklarımızın daha iyi anlamalarına imkân tanımalıyız. Söz konusu kavramları orta öğretimde okuyan çocuklarımız dahi tanımalı, bilmeli. Öbür taraftan Türkiye’de ciddi bir alt yapı var. Bu alt yapı patent başvurusunun 20 bine yaklaşmasını gerektiriyor. 200 bin sanayi şirketini bünyesinde barındıran bir ülkede patent sayısının iki binler seviyesinde olması, on binleri bulmaması garip bir durum. Tabii bu durum karşısında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜRKPATENT önemli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar yoğunlaştırılmalı, yaygınlaştırılmalı.

Önemli haklar ve imkânlar tanınıyor

TÜBİTAK’ın yerli patent başvurularına yönelik teşviği kaldırdığından yakınan Yamankaradeniz, “Sıkıntılara neden olan bu kararın tekrar ele alınmasında, tartışılmasında yarar var” çağrısı yaptı.

Yamankaradeniz, patent sayesinde firmaların ürünlerini veya hizmetlerini tekellerine aldıklarını vurguladı. Yamankaradeniz, ayrıca “Şirketlere ya da girişimcilere yahut mucitlere önemli haklar ve imkânlar tanıyan patente merakı, başvuruyu arttırmak durumundayız” ifadesini kullandı.

Danışmanlık hizmeti sunuyoruz

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Yamankaradeniz, firmalara danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunduklarını söyledi. Müşterilerine teşviklerle ilgili bilgi verdiklerine işaret eden Yamankaradeniz, “Ar-Ge merkezleriyle de yakından ilgileniyoruz. Bu merkezlerdeki patent sayısını arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. İlaveten kapımızı çalanlara patent başvuru yöntemlerini anlatıyoruz.  Patentin kendilerine getireceği faydaları, ayrıcalıkları sıralıyoruz” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 09:54
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. marka başvurusu
  3. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz
  4. Yeni Akit
  5. TÜRKPATENT
  6. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  7. TÜBİTAK
  8. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Yamankaradeniz
  9. Ar-Ge merkezleri

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