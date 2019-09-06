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Fırında yoğurt nasıl mayalanır?

Probiyotik deposu olan ve uzmanlar tarafından doğal şekilde tüketilmesi gerektiği söylenen yoğurdu, fırında mayalamanın püf noktalarını sizler için derledik. Peki fırında yoğurt nasıl mayalanır? Fırında yoğurt kaç saatte mayalanır? İşte detaylar...

06 Eylül 2019 Cuma 18:53
Fırında yoğurt nasıl mayalanır?

Probiyotik deposu olan ve uzmanlar tarafından doğal şekilde tüketilmesi gerektiği söylenen yoğurdu, fırında mayalamanın püf noktalarını sizler için derledik. Peki fırında yoğurt nasıl mayalanır? Fırında yoğurt kaç saatte mayalanır? İşte detaylar...

Kaynatma aşamasında sütü karıştırın. Yukarıdan sütü tencereye kepçeyle dökerek ara sıra havalandırın. Bu yöntem sütün içindeki suyun buharlaşmasını hızlandırır.

Süt 45-50 derece sıcaklığa gelmeden mayalama işlemini gerçekleştirmeyin. Sütün yeterince ılındığını anlamanın en kolay yolu -eğer termometreniz yoksa- serçe parmağınızı 6-7 saniye sütün içinde tutmak olacaktır. Eğer bu süre boyunca parmağınızı sütün içinde tutabiliyorsanız sütünüz mayalanma sıcaklığına gelmiş demektir. 

Her litre süt için tepeleme bir tatlı kaşığı yoğurdu hazırlayın. 4-5 defa karıştırarak seyreltmeniz yeterli olacaktır. Mayanız ne kadar çok olursa yoğurdunuzun mayalanma süresi kısalır. Ancak bu yöntemle mayaladığınız yoğurt çok daha kısa sürede ekşir. Bu yüzden az maya ile uzun sürede mayalamak ekşimesinin çok daha uzun sürmesini sağlayabilir.

Yoğurt karışımını tencerenin tam ortasına yavaşça boşaltın.

Fırında yoğurt mayalamada pek çok farklı yöntem kullanılabiliyor. Kimileri 50 derecelik fırında 4 saat boyunca mayalarken, kimileri 50 derecede 5 dakikalığına ısıttığı fırını kapatarak 5-6 saat boyunca mayalanma işleminin tamamlanmasını bekliyor. Bir diğer yöntem ise hiç ısıtma yapmadan mayalı sütü fırında 8-9 saat bekletmek. Siz istediğiniz yöntemi seçebilirsiniz. Her şekilde taş gibi mayalanmış yoğurtlara sahip olacaksınız.

Mayalayacağınız sütü, kabın ağzı açık olacak şekilde koyun ve fırın kapağını hiç açmadan mayalanmasını bekleyin. KAtı kıvamlı olmasını istiyorsanız, 6 saat fırında kaldığından emin olun.

Mayalanma bittikten sonra, birkaç saat boyunca dolapta bekletin.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 18:53
  1. Fırında yoğurt nasıl mayalanır?
  2. fırında yoğurt mayalama kaç saatte olur
  3. fırında yoğurt mayalama sıcaklığı
  4. fırında yoğurt ayarı
  5. taş gibi yoğurt mayalamak fırında
  6. fırını çalıştırmadan yoğurt yapımı
  7. mikrodalga fırında yoğurt yapımı
  8. tutmayan yoğurdu fırında mayalama
  9. fırında kavanozda yoğurt mayalama
  10. soğuk fırında yoğurt nasıl mayalanır
  11. fırında yoğurt nasıl mayalanır püf noktaları

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