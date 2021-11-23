Fırında patates mantısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay fırında patates mantısı tarifi

Fırında patates mantısı tarifi için malzemeler

* 4 tane orta boy patates

* 1 tane yumurta

* 3 yemek kaşığı galeta unu

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

* 8-10 dal maydanoz

* 1çay çay kaşığı silme tuz

* 1 çay kaşığı kimyon

* 1 çay çay kaşığı kuru nane

Üzeri İçin ;

* 1,5 su bardağı yoğurt

* 3 4 diş sarımsak

Salçalı Sosu İçin ;

* Yarım yemek kaşığı karışık salça

* 1 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 yemek kaşığı su



Yapılışı



Haşladığımız patatesleri ez geç veya çatal ile güzelce ezip üzerine diğer malzemeleri ilave edip elimiz ile güzelce yoğuruyoruz. Yoğurma işlemi bittikten sonra elimizi sıvı yağ batırıp yoğurdumuz harçtan cevizden küçük parçalar kopartıp yuvarlak şekil vererek yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye sıralıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kızarana kadar pişiriyoruz fırından aldığımız mantıları ilk sıcağı çıktıktan sonra servis tabağına yerleştirin. Üzerine hazırladığımız sarımsaklı yoğurdu döküyoruz diğer taraftan salçayı bir yemek kaşığı su 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile açıp bir iki dakika ateşte kaynatıp mantının üzerine gezdirerek döküyoruz. Son olarak maydanoz serpiştirin. Afiyet olsun.