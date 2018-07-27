Fırında irmik tatlısı nasıl yapılır?

MALZEMELER:

3 Adet Yumurta

1 Su Bardağı Toz Şeker

1 Su Bardağı Yoğurt

1 Su Bardağı Zeytinyağı

2 Su Bardağı Un

2 Su Bardağı İrmik

1 Paket Kabartma Tozu

ŞERBETİ İÇİN:

4 Su Bardağı Toz Şeker

2-3 Damla Limon Suyu

5 Su Bardağı Su

YAPILIŞI:

Şerbetli irmik tatlısında şerbetin soğuk, irmiğin sıcak olması için önce şerbet yapımından başlanır. Bir tencereye 4 bardak şeker ve 5 bardak su koyulup ocağa alınır. Orta ateşte şerbet kıvamına gelene kadar kaynatılır.

Kaynarken içine 2-3 damla limon suyu damlatılır. Pişen şerbet altı kapatılıp soğumaya bırakılır. Bu sırada irmiğin yapımına başlanır.

Derince bir kap içinde 3 yumurta mikser yardımıyla çırpılır. 5 dakika boyunca çırpınla yumurtalar üzerine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı yoğurt yavaş yavaş ilave edilir ve çırpılmaya devam edilir.

Sonra 2 bardak un, 1 paket kabartma tozu ve 2 bardak irmik karışıma ilave edilir ve kek hamuru kıvamını alana kadar çırpılır. Karışım yağlanmış tepsiye dökülür ve önceden ısıtılan 170 C’deki fırında kızarana kadar pişirilir.

Pişen irmik fırından çıkarılır ve dilimlenir. Soğuk haldeki şerbet üzerine gezdirilerek dökülür. Tatlı, şerbeti çekene kadar yaklaşık 2-3 saat dolapta dinlendirilir. Tercihe göre hindistan cevizi veya fıstık ile süslenip servis edilir.

Yasemin.com'dan alınmıştır.