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Kadın - Aile Fırında çatlak patates tarifi nasıl yapılır? Pratik nefis çatlak baby patates tarifi
Kadın - Aile

Fırında çatlak patates tarifi nasıl yapılır? Pratik nefis çatlak baby patates tarifi

Bu tarifi garnitür olarak veya kahvaltılarda, günlerinizde farklı bir aperatif olarak sunabilirsiniz. İşte diğer adıyla çatlak beybi patates tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-05-12 09:36:00 - 2022-05-12 09:48:26
Fırında çatlak patates tarifi nasıl yapılır? Pratik nefis çatlak baby patates tarifi

Çatlak beybi patates tarifi

Fırında Çatlak Patates Tarifi İçin Malzemeler

  • Dilediğiniz kadar patates (küçük boy)
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber veya toz biber
  • Kekik
  • Zeytinyağı

Fırında Çatlak Patates Tarifi Nasıl Yapılır?

Patatesleri, kabuklarıyla beraber temiz bir fırça yardımıyla iyice yıkayın. Ardından, dağılmasına izin vermeden haşlayın. Ben, düdüklüde 10 dakika haşladım. Haşlanan patatesler biraz soğuduktan sonra, avucunuzun ortasıyla biraz bastırıp çatlatın. Daha sonra bir fırın tepsisine dizip, tuz ve baharatları serpin. Üzerlerine biraz da zeytinyağı gezdirip, 200 derece ısıtılmış fırında hafif kızarana kadar pişirin.

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