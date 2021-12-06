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Gündem Fırıncıdan pişkin zam savunması
Gündem

Fırıncıdan pişkin zam savunması

Üsküdar'da ekmeğe yapılan usulsüz zamlar sonrası zabıta ekipleri, fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler önce ekmeğin fiyatını ardından gramajını kontrol etti. Zabıta ekiplerinin denetim yaptığı fırınlardan birinde "Gramajı yükselttiğimiz için fiyatı artırdık" savunması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 18:49:00 - 2021-12-06 19:09:29
Fırıncıdan pişkin zam savunması

 

İstanbul Üsküdar'da ekmeğe yapılan usulsüz zamlar sonrası zabıta ekipleri, fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler önce ekmeğin fiyatını ardından gramajını kontrol etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 11 Kasım itibarıyla ekmeğin 230 gram ekmeğin 2,5 liradan satışa sunulacağı duyurulmuştu. Yapılan açıklama sonrası bazı fırınlarda ekmeğin 3 liradan satışa sunulması sonrası, vatandaşlar durumu tepkiyle karşıladı.

Şikayetler üzerine Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde fırın denetimi gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında zabıta ekipleri, girdikleri fırında önce ekmeğin fiyatını ardından gramajını kontrol etti.

‘Gramajı yükselttik’

Denetimler sonrası konuşan fırın işletmecisi Murat Yılmaz ise gramajı artırarak fiyatı 3 liraya çıkardıklarını vurguladı.

 

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