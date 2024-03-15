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Yerel Fırın ve unlu mamuller üreten işletmeler denetlendi
Yerel

Fırın ve unlu mamuller üreten işletmeler denetlendi

Yeniakit Publisher
2024-03-15 09:44:00 -
Fırın ve unlu mamuller üreten işletmeler denetlendi

Erzincan’da zabıta ekiplerince fırın ve unlu mamuller üreten işletmeler denetlendi. Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için Erzincan’da faaliyet gösteren fırın ve unlu mamuller üreten işletmeler denetlendi.

Zabıta ekipleri denetimlerinde işyerlerinin temizliği, çalışanların durumu, ruhsat ve ürünlerin gramajlarını kontrol etti.

Zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayı nedeniyle fırın denetimleri sıklaştırılırken, denetimlerde Ramazan pidelerinde gramaj kontrolü ve işyeri ruhsat kontrolü de yapıldı. Ayrıca vatandaşın sağlığının korunmasına yönelik iş yerlerinin hijyen şartlarına uygunluğu da denetlendi.

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