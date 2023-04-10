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Siyaset Fırıldaklığın böylesi... "Hain dediği isimlerle aynı partiden aday oldu
Siyaset

Fırıldaklığın böylesi... "Hain dediği isimlerle aynı partiden aday oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-10 09:40:00 - 2023-04-10 09:41:14

CHP'nin vekil listesi büyük tartışmalara neden oldu. Demokrat Parti'nin CHP listelerinden aday olarak gösterdiği Cemal Enginyurt'un bir kaç sene önce Veli Ağbaba ve Özgür Özel'i hedef aldığı sözleri yeniden gündeme geldi.

Türkiye'nin gözü 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde. 600 milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçimi için sayılı günler kaldı.

Partilerin milletvekili listeleri de belli oldu. 7'li Koalisyonun büyük ortağı CHP, 4 partiyi listeleriyle Meclis'e taşıma telaşında. Tartışmaların odağındaki CHP milletvekili listesinde DEVA, Saadet, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi adayları da yer alacak.

Demokrat Parti kontenjanından CHP İstanbul 1. Bölge 9. sıra adayı olan Cemal Enginyurt ise geçmişteki sözleriyle tekrar gündemde. Enginyurt'un CHP yönetimi ve CHP'li vekillerle ilgili söylediği sözler yenilir yutulur cinsten değil.

CHP teröristlere hamilik yapıyor

CHP'nin teröristlere hamilik yaptığını dile getiren Enginyurt bir TV programında özellikle CHP'li Veli Ağbaba ve Özgür Özel'i hedef alarak sert sözlerle yüklenmişti.

"Özgür denen oğlan Veli Ağbaba denen hain"

MHP'de siyaset yaptığı dönemde "Bir Cumhur İttifakı var bir de zillet ittifakı" diyen Enginyurt "Özgür denen oğlan ve Veli Ağbaba denen hain" sözleriyle başladığı konuşmayı şöyle sürdürüyor:
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"Türk milliyetçisi, ülkücü nasıl olur da ülkücü katillerinin olduğu yerlerde yer alır. CHP'ye Türk milliyetçileri nasıl oy verecek? Yüreğinde geçmişte arkadaşının şehadetini taşıyan, yeni nesilde Fırat Çakıroğlu'nun şehadetini taşıyan ve katillerini bilenler asla katillerine oy vermeyeceklerdir. CHP, HDP, TKP, İYİ Parti bir araya gelmiş sözde kendilerine ülkücü mü diyecek bunlar. Böyle insanların olduğu CHP'ye ülkücüler nasıl oy verecekler? Bir Cumhur İttifakı vardır, bir de zillet ittifakı."

"1 kilo domuz etini 7 dakikada yiyenlerle mi bir olacaktık"

Enginyurt yine bir başka TV programı yayınında ise Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li siyasetçileri kast ederek "Recep Tayyip Erdoğan ile bir olmayıp da, kocam 1 kilo domuz etini 7 dakika yedi diyen dinsizlerle mi bir olacaktık? CHP ile mi bir olacaktık? Erdoğan'la bir olmayıp da ezan sesinden tiksiniyorum diyenlerle Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlerle mi bir olacaktık" açıklamasında bulunmuştu.

CHP'nin 14 Mayıs listelerinde Cemal Enginyurt, İstanbul 1. bölge 9. sıra milletvekili adayı olurken Veli Ağbaba Malatya 1 sıra adayı oldu.

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