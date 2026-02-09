Maliye’den avukatlara inceleme! Mercek altına alacaklar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, belirli meslek gruplarına yönelik yürüttüğü vergi denetimlerinde kapsamı genişletti. Bu çerçevede avukatlar da serbest meslek kazancı denetimleri kapsamında incelemeye alındı.

Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü, şubat ayı başından itibaren avukatlara vergi durumlarıyla ilgili görüşme talep eden yazılar göndermeye başladı. “Gönüllü uyum çalışması” başlığıyla iletilen yazılarda, avukatların defterdarlıkların vergi denetim birimlerine davet edildiği belirtildi.

Yazılarda, 2023 ve 2024 takvim yıllarına ilişkin avukatlık faaliyetlerinin değerlendirileceği bilgisine yer verilirken, çalışmanın amacının “vergisel ödevlerle ilgili olumsuzlukları önlemek” olduğu vurgulandı.

ORTALAMA GELİR BEYANI DİKKAT ÇEKTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, avukatların 2024 yılında ortalama yaklaşık 34 bin lira gelir beyan ettiği ifade edildi. Bu rakam, denetimlerin gerekçelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bakanlık, geçtiğimiz yıl doktorlar ile fal, astroloji ve medyumluk hizmeti sunanlar, ayrıca online psikolog ve diyetisyenler üzerinde yoğun denetimler gerçekleştirmiş; vergi kaçırdığı tespit edilenlere ağır yaptırımlar uygulanmıştı.

RADAR SİSTEMİ DEVREDE

Maliye, RADAR adlı sistem aracılığıyla meslek gruplarının beyan edilen gelirleri ile fiili hasılatlarını karşılaştırmaya başladı. Vergi denetmenleri, işletmelerde ve muayenelerde doğrudan hasılat tespiti de yapıyor. Bu tespitlerde, beyan edilen gelir ile fiili hasılat arasında %20’den fazla fark bulunması halinde mükellef açıklamaya davet ediliyor.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ’NDE RİSK SORGULAMA

Dijital Vergi Dairesi’ne eklenen risk sorgulama özelliği sayesinde mükellefler, vergi levhaları ve gelirleriyle ilgili riskleri önceden analiz edebiliyor. Risk tespit eden mükellefler, gönüllü olarak vergi dairesine başvurup uzlaşma yolunu seçerek daha ağır cezaların önüne geçebiliyor.

E-MAKBUZ İBRAZ ETMEYENE HAPİS RİSKİ

Türkiye Barolar Birliği’nin bilgilendirme notlarına göre, avukatların düzenledikleri e-serbest meslek makbuzlarını, talep edilmesi halinde elektronik ortamda ibraz etmeleri gerekiyor.

Notlarda, “Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında defter ve belgelerin ibraz edilmemesi gizleme suçu oluşturur ve 18 aydan 5 yıla kadar hapis cezası gerektirir” ifadesi yer aldı. Cezanın üst sınırının 15 Nisan 2022 itibarıyla 3 yıldan 5 yıla çıkarıldığı hatırlatıldı.

Kaynak: Haber7