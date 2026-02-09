Bakan Kurum: İlk konutları depremden 45 gün sonra teslim ettik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Asrın İnşası: Güçlü Türkiye’nin İhya Vizyonu Paneli'nde açıklamalarda bulunuyor...
Bakan Kurum'un açıklamalarının satırbaşları:
Depremin ilk anında bir yandan enkaz çalışmaları devam ederken kalıcı konutlarımızın yapımına da eş zamanlı başladık.
15'inci günde ilk temelleri attık, 'ne aceleniz var' dediler. Dedik ki 'biz milletimize bir söz verdik, o sözü tutacağız.'
45’inci günde ilk evlerimizi milletimize teslim ettik.
Ve geldiğimiz noktada 455 bin yuvamızı tamamladık.
Saatte 23, günde 550 konut ürettik; bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda tam 455 bin konut bitirdik, milletimize anahtarlarını teslim ettik.