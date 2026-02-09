Netanyahu'nun utanç evi: Oğlundan dayak yedi!

Netanyahu'nun eski koruması, Siyonist ailenin kirli çamaşırlarını dökerek evdeki şiddet ve hırsızlığı ifşa etti.

Siyonist rejimin başındaki Benjamin Netanyahu’nun yıllarca yakın koruma müdürlüğünü yapan Dror Ami, işgalci liderin hanesindeki ahlaki kokuşmuşluğu ve aile içi fitneyi gün yüzüne çıkardı. Maariv gazetesine konuşan Ami, mazlumların kanı üzerine inşa edilen bu "sarayda" yaşananların, zulümle abad olunamayacağının en net kanıtı olduğunu gözler önüne serdi.

İfşaatların en çarpıcı noktası, Netanyahu’nun oğlu Yair’in öz babasına fiziksel saldırıda bulunması oldu. Korumaların müdahale etmek zorunda kaldığı bu arbede sonrası, babasına el kaldıran Yair’in apar topar ABD’ye sürgüne gönderildiği ortaya çıktı. Korumalar, bu şiddet olayının ailenin "istisnai ve gayriahlaki" yapısının sadece bir parçası olduğunu vurguluyor. Yair’in, halkın parasıyla Miami’de sefahat içinde yaşaması ise işgalci topluluk içinde büyük bir huzursuzluğa yol açmış durumda.

Ami’nin itirafları, Netanyahu’nun eşi Sara’nın hırsızlık takıntılarını ve karanlık nüfuzunu da kapsıyor. Sara’nın kaldıkları otellerden eşya çalma alışkanlığı olduğunu belirten eski koruma, onun siyasi kararlarda da merkez noktada olduğunu, hatta Netanyahu’nun yolsuzluk davalarındaki itiraf anlaşmalarını "güçten düşmemek için" engellediğini belirtti. Öte yandan, eşinin gazabından korkan Netanyahu’nun, ilk evliliğinden olan kızı Noa ile tıpkı bir "kaçakçı" gibi gizli operasyonlarla görüştüğü, sonunda ise bu bağı tamamen kopardığı anlatıldı. Restoranlarda hesap ödemeden kaçan ve faturayı korumalarına ödettiren bir lider profili çizen Netanyahu’nun bu hali, batıl bir davanın peşinden gidenlerin içine düştüğü sefaleti temsil ediyor.

