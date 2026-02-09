'Sarı Şeytan' bu kez haklı: 'Cennete gideceğimden emin değilim'

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, cennete gidip gidemeyeceğinden emin olmadığını ifade etti.

Trump, “Cennete girebileceğimden pek emin değilim. Belki şu an Air Force One'da cennetteyim” diyerek aklınca espri yaptı.

Bu sözler, Ukrayna-Rusya savaşını bitirme çabalarının cennete girişine yardımcı olabileceği yönündeki önceki yorumlarına atıfta bulunarak geldi.

Trump ayrıca, birçok insanın hayatını iyileştirdiğini ekleyerek, “Ama birçok insanın hayatını daha iyi hale getirdim” dedi.