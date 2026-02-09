'Sarı Şeytan' bu kez haklı: 'Cennete gideceğimden emin değilim'

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kudüs’ü terör devleti İsrail’in başkenti olarak tanıyan, siyonistlerin sözünden çıkmamak için kendi seçmenini kaybetmeyi göze alan, on binlerce sivil katledilirken üç maymunu oynayan, İslam ülkelerine karşı nefret söylemlerinde bulunarak ülkesindeki Müslümanları hedef gösteren ve daha sayılamayacak onca skandala imza atan ABD Başkanı Donald Trump, espri yapmaya çalışırken hakkı söyledi.

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, cennete gidip gidemeyeceğinden emin olmadığını ifade etti.
Trump, “Cennete girebileceğimden pek emin değilim. Belki şu an Air Force One'da cennetteyim” diyerek aklınca espri yaptı.
Bu sözler, Ukrayna-Rusya savaşını bitirme çabalarının cennete girişine yardımcı olabileceği yönündeki önceki yorumlarına atıfta bulunarak geldi.
Trump ayrıca, birçok insanın hayatını iyileştirdiğini ekleyerek, “Ama birçok insanın hayatını daha iyi hale getirdim” dedi.

