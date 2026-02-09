  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum: İlk konutları depremden 45 gün sonra teslim ettik Fırıldak siyasetin tescilli ismi Cemal Enginyurt’tan ‘onur’ dersi! Kendi geçmişine bakmadan Mesut Özarslan’a ‘haramzade’ dedi İP’li halk düşmanından büyük terbiyesizlik Tarımın anavatanı 470 milyonluk ortadoğu kendi ekmeğini yapamıyor! Suriye ile Türkiye acil kodu ile birleşmelidir 25 bin askere özel eğitim! Fransızlar -15 C’de savaşa hazırlanıyor Göklerin hakimi artık makineler! Selçuk Bayraktar'dan dünyayı sarsacak çıkış! ‘İnsanlı uçak dönemi kapandı’ Bunun hesabı Suudi Arabistan’a sorulmalı! Kabe örtüsü Epstein pisliğinin ayakları altında Suudilerin bu skandalı Müslümanları ayağa kaldırmalıydı Epstein Örgütü Türk Lirası'na karşı operasyon yapmış! CHP yardımda Akharım beldesi kadar olamadı
Ekonomi THY'den 109 dolara gidiş-dönüş Avrupa kampanyası
Ekonomi

THY'den 109 dolara gidiş-dönüş Avrupa kampanyası

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
THY'den 109 dolara gidiş-dönüş Avrupa kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), vizesiz seyahat edilebilen Avrupa ülkelerine yönelik avantajlı bilet kampanyasını başlattı.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 19 Şubat'a kadar biletlerini satın almaları gerekiyor.

Yolcular, aldıkları biletlerle 24 Mart-25 Haziran'da gidiş-dönüş olarak Üsküp ve Priştine'ye 109, Moldova, Saraybosna ile Tiran’a 129, Podgorica ve Tivat’a 159, Belgrad’a 189 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamındaki biletler THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasında satın alınabilecek. Biletlere ilişkin ayrıntılı bilgi "www.turkishairlines.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezi ile satış ofislerinden alınabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23