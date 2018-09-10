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Fırıldak Ahmet ortalığı bulandırıyor!

Dünyanın en büyük havalimanı ünvanını göğüsleyecek İstanbul 3. Havalimanı 29 Ekim’de açılıyor. Mega projenin açılışına çok az bir zaman kala isminin "Abdülhamid Han Havalimanı" olacağı iddiası dillendirilmişti. Bu durumu fırsat bilen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ortalığı yeniden bulandırmak adına yeni havalimanının isminin "Mustafa Kemal Havalimanı" olmasını önerdi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:45
Fırıldak Ahmet ortalığı bulandırıyor!

İstanbul'da yapımı devam eden ve 29 Ekim 2018’de açılacak olan üçüncü havalimanının adının ne olacağı konusu uzun süre tartışılmıştı.

“ABDULHAMİD” İSMİNDEN RAHATSIZ OLDU!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, geçtiğimiz günlerde twitterdan güvenilir bir kaynağından kesin bilgi aldığını belirterek İstanbul üçüncü havalimanının adının "Abdülhamid Han Havalimanı” olacağını iddia etmişti. Bunun üzerine mega havalimanının isminin ne olacağı tartışmaları yeniden gündeme geldi. Bu durumu fırsat bilen Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında üçüncü havalimanının adının “Mustafa Kemal Havalimanı” olmasını önerdi. Hakan’ın “Mustafa Kemal” önerisini havalimanının isminin “Abdulhamid Han” olacağı yönündeki haberler üzerine yapması dikkat çekti.

KEMALİSTLERİ KIŞKIRTMAK ADINA...

Abdulhamid Han’ın isminden rahatsız olan Hakan, kemalistleri kışkırtmak için "Mustafa Kemal" önerisinde bulunduğu yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Mustafa Kemal" ile ilgili sözlerini de paylaşarak kendince tarafsız olduğunu göstermeye çalıştı.

İşte Ahmet Hakan’ın yazısından o bölüm;

" (...)

Madem Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erdoğan’ın da vurguladığı gibi milletimizin gözbebeğidir.

O halde...

İstanbul’a yapılan yeni havaalanına onun adının verilmesi çok daha münasip olacaktır.

“Ama eskisinin adı Atatürk Havaalanı’ydı... Yenisinin bir farkı olmalı... Yenisini eskisinden ayırt etmek açısından bu farklılık şart...” falan diye itiraz edilirse...

O zaman...

“Mustafa Kemal Havaalanı” olsun.

Madem...

Mustafa milletimizin Mustafa’sı, madem Kemal milletimizin Kemal’i, madem havaalanı milletimizin havaalanı...

E niye duruyoruz ki?

(...) "

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 13:45
  1. İstanbul
  2. Ahmet Hakan
  3. ahmet hakan hürriyet
  4. Ahmet Hakan yazıları
  5. 3. havalimanı
  6. Mustafa Kemal Atatürk
  7. Abdulhamid Han
  8. Sevilay Yılman

YORUM YAZ

  • cafer sarıcafer sarı31 dk önce
    Yahu neden uğraşıp duruyorsunuz ki.Atatürk olarak kalsın. Zaren Dünyada Atatürk olarak biliniyor, aynı şekilde devam etsin illakideğiştirmek mi gerekiyor.
  • hüs coşhüs coş47 dk önce
    bir insanın ismi bu kadar mı sömürülür..bu kadarmı istismar edilir. bu kadar mı kenelik yapılır..bunlar ne kemalist nedeAtatürk cu bunlar resmen Atatürk sömürücüsü. ülkede her şeyin ismini Atatürk koyalım.olsun bitsin.bu sömürücüler Ataürk ü milletin gözünden düşürüyorlar. ne günlere kaldık ey gazi hünkar.ölünden geçiniyorlar tüm asalaklar..azıcık gözden düşseler gölgene koşuyorlar.. halk sana fatiha okuduk ca kinlenip hırçınlaşıyorlar. kendi kin ve nefretlerini üzerinden taşıyorlar
  • mutmainemutmaine1 sa önce
    Atamız Kanuni Havalimanıolsun ,
  • sevil dogansevil dogan1 sa önce
    Ülke kurucusunun adını vermek ne zamandan beri kışkırtıcılık oluyor,haberi yaparken düşünmüyor musunuz.Atatürk bu toprakların kurtarıcısı ve 29 ekime açılışı denk getirmek şahane bir fikir.Gönülden teşekkürler adı ATATÜRK AİRPORT olsun.
  • ibrahimibrahim1 sa önce
    BENCE HAVALİMANI İSMİ FIRILDAK AHMET HAKAN OLSUN,VEYA KÖÇEK HATTA DANSÖZ A.HAKAN DA OLABİLİR NE DERSİNİZ..?...ULAN HERGELE SEN ADAM OLAMAZSIN.....
  • sonersoner1 sa önce
    Buraya sadece bir isim yakışır: ÖMER FAHREDDİN TÜRKKAN. Ruhu Şad olsun!
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    AHAKAN, NEREDEN TALİMAT GELDİ?? SANA MI KALDI İSİM BABALIĞI?? SEN KİMSİN?? BANA GÖREDEMETE HAN HAVA ALANI OLSUN, YA DA ALPARSLAN HAVA ALANI, YA DA OSMANGAZİ HAVA LİMANI, YA DA FATİH, YA DA TARİHİMİZDE O KADAR ÇOK TÜRK BÜYÜĞÜ VAR Kİ?? BUNU MU TARTIŞACAĞIZ? BİZİM TARİHİMİZ 1923 DE BAŞLAMADI. AHAKAN HERYERDE ATATÜRK İSMİ ZATEN VAR. AHAKAN SEN NEYİN PEŞİNDESİN.?
  • osmanosman1 sa önce
    ne var bunda en doğrusunu söylemiş.
  • t.şahint.şahin1 sa önce
    sana ne be herif sana ne..seni adam yerine koyup da soran mı oldu..sen ancak patronuna garsonluk yapabilirsin hadi oradan hadi it sürüsü..Abdulhamit han olunca batarmı sana...
  • KAYAKAYA1 sa önce
    Dinsizin Ahlakı imansızın yolu olur . Yahudinin davası olur.
  • berzah_berzah_1 sa önce
    yalakalık işte yok aydın doğan havalimanı olsun,çok hizmet etti bu ülkeye ya,abdülhamit hanhavalimanı olsun siyonistler burayı kullanırken delirsinler,biletlerinde o ismi görünce deliye dönsünler,ulu hakan abdülhamit han havalimanı olsun
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