Fırıldak Ahmet ortalığı bulandırıyor!

İstanbul'da yapımı devam eden ve 29 Ekim 2018’de açılacak olan üçüncü havalimanının adının ne olacağı konusu uzun süre tartışılmıştı.

“ABDULHAMİD” İSMİNDEN RAHATSIZ OLDU!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, geçtiğimiz günlerde twitterdan güvenilir bir kaynağından kesin bilgi aldığını belirterek İstanbul üçüncü havalimanının adının "Abdülhamid Han Havalimanı” olacağını iddia etmişti. Bunun üzerine mega havalimanının isminin ne olacağı tartışmaları yeniden gündeme geldi. Bu durumu fırsat bilen Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında üçüncü havalimanının adının “Mustafa Kemal Havalimanı” olmasını önerdi. Hakan’ın “Mustafa Kemal” önerisini havalimanının isminin “Abdulhamid Han” olacağı yönündeki haberler üzerine yapması dikkat çekti.

KEMALİSTLERİ KIŞKIRTMAK ADINA...

Abdulhamid Han’ın isminden rahatsız olan Hakan, kemalistleri kışkırtmak için "Mustafa Kemal" önerisinde bulunduğu yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Mustafa Kemal" ile ilgili sözlerini de paylaşarak kendince tarafsız olduğunu göstermeye çalıştı.

İşte Ahmet Hakan’ın yazısından o bölüm;

" (...)

Madem Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erdoğan’ın da vurguladığı gibi milletimizin gözbebeğidir.

O halde...

İstanbul’a yapılan yeni havaalanına onun adının verilmesi çok daha münasip olacaktır.

“Ama eskisinin adı Atatürk Havaalanı’ydı... Yenisinin bir farkı olmalı... Yenisini eskisinden ayırt etmek açısından bu farklılık şart...” falan diye itiraz edilirse...

O zaman...

“Mustafa Kemal Havaalanı” olsun.

Madem...

Mustafa milletimizin Mustafa’sı, madem Kemal milletimizin Kemal’i, madem havaalanı milletimizin havaalanı...

E niye duruyoruz ki?

(...) "