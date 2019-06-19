0553 313 94 23

Firavuna direnerek şehid oldu

ABD ve İsrail kuklası Sisi’nin sırtından hançerleyerek devirdiği Mursi, 6 yıl zindanda tutulsa da dâvâsından hiç geri adım atmadı. Şehid İhvan lideri, hakimlere defalarca, “Darbe yönetimi yıkılacak, liderleri hesap verecek” diye haykırırken, “Ben vatanım ve dinim için zindandayım” ifadesini kullandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:41

Mısır’da ilk defa 17 Haziran 2012 yılında yapılan demokratik seçimlerle cumhurbaşkanlığını kazandığı günün 8’inci yıldönümünde darbeyle iktidara gelen hükümetin mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi, muhakemesi boyunca bazen konuşturulmadı, bazen hakarete maruz kaldı ancak hiçbir zaman cesur tavrından geri durmadı.

Tutukluların giymesinin zorunlu kılındığı “beyaz elbiseyi” giymeyi reddeden Mursi, Kasım 2013’te çıktığı duruşmada, “Rabia işareti” yaparak, mahkeme başkanına, “Senin meşru başkanın benim, hükmün geçersiz” dedi.

Mursi, Nisan 2014’te hakime selamlarının halka iletilmesini isteyerek, “Darbe yönetimi yıkılacak, liderleri hesap verecek” ifadesini kullandı.

Gazze sloganları attı

Askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Mursi Haziran 2014’te Mısır halkına yazdığı mesajında, “Allah şahidimdir. Görevim boyunca yolsuzluk ve suçlarla mücadeleden geri durmadım. Bana verdiğiniz emanete ihanet etmedim ve etmeyeceğim. Yıllarımı onların suçlarıyla mücadele için harcadım, yaşadığım müddetçe de mücadeleme devam edeceğim” dedi.

Mısır halkına “Birlik içinde olun ayrılmayın. Birbirinizle çekişmeyin. Özgür devrimciler! Barışçıl beyaz devrim yolunda dağ gibi dimdik, titretircesine kararlı yürümeye devam edin” çağrısını yaptı.

Mursi, 2014’te İsrail’in saldırılarına maruz kalan abluka altındaki Gazze Şeridi’ne destek mesajı verdi. Mursi ile diğer sanıklar, duruşma salonuna getirilirken “Lebbeyk ey Gazze (Seninleyiz/ yanındayız Gazze)” şeklinde slogan atarak, darbe karşıtı gösterilerin simgesi haline gelen “Rabia işareti” yaptı.

Gıyabında yargılanır gibiyim

Şehit Mursi, Haziran 2016’da hapishaneden gönderdiği mesajda, “Ben sadece vatan ve dinim için buradayım. Beni sevenler vatan için dua etmeye devam etsinler” dedi. Merhum İhvan lideri, Kasım 2017’de görülen davada, “Duruşma salonundayım ancak gıyaben yargılanır gibiyim. Mahkeme heyetini göremiyorum. Savunma heyetimin neler söylediğini de duymuyorum” derken aylardır avukatlarıyla görüştürülmediğini de söyledi.

Kur’an sözü tarihe geçti

Yargılandığı davaların bazılarından idam, bazılarından da onlarca yıl hapis cezalarına çarptırılan Mursi, son olarak yüksek güvenlikli Burc El-Arab hapishanesinde tek kişilik hücrede tutularak, tamamen dış dünyayla bağlantısı koparılmış, tam bir tecrit altında bırakılmış, hatta birçok defa savunma heyeti ve ailesiyle görüştürülmemişti.

Kur’an bile verilmedi

Kendisine okuması için Kur’an-ı Kerim bile verilmeyen Mursi’nin sözü ise tarihe geçecek cinstendi: “Benim 30 yıl önce Kur’an-ı ezberlediğimi unutuyorlar. Ben sadece Kur’an’a dokunmak, okumak istiyorum.

İhvan’a terörist diyen Suud’un ahlâksız algısı

Amerika ve İsrail’in Ortadoğu’daki kuklası Suudi Arabistan, Muhammed Mursi’nin şehadeti sonrası bir kez daha alçak tutumunu ortaya koydu.

Suudi Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefat ettiğinden saatler sonra, Müslüman Kardeşleri (İhvan) hedef gösterdi. Suudi Dışişleri Bakanlığı, Mursi’nin mahkemede hayatını kaybetmesine tepkisiz kalırken resmi sosyal medya hesabı üzerinden Mursi’nin üyesi olduğu İhvan’ı hedef alan paylaşımda bulundu.

İslam’ı temsil etmiyor ve toplumların istikrarına zarar veriyor” üst başlığı taşıyan ve bir kanlı elin resmedildiği paylaşımda, “Müslüman Kardeşler Örgütü terörün kaynağı” başlığı kullanıldı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Mursi’ye karşı Sisi’nin 2013’te gerçekleştirdiği kanlı askeri darbenin en önde gelen destekçileri arasında yer almıştı. Riyad ve Abu Dabi yönetimleri, Müslüman Kardeşler’i tehdit algılayarak, darbeden sonra İhvan aleyhine bölgesel ve uluslararası sistematik kampanya başlatmıştı.

Avrupalılar dilsiz şeytan gibi sessiz

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ve üye ülke hükümetlerinin, Mursi’nin vefatına ilişkin herhangi bir taziye yayınlamaması ve tepki göstermemesi dikkati çekti. Geleneksel olarak vefat eden üst düzey yetkililer ve siyasilerin ardından taziye mesajı yayınlayan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Mursi’nin ölümü karşısında sessiz kaldı.

BM, soruşturma talep etti

Birleşmiş Milletler (BM) de 20 saat sessiz kalıp sonrasında açıklama yaptı. BM, Mursi’nin ani vefatı dolayısıyla bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Mısır’da TRT ve AA siteleri yasaklandı

Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin (68) mahkeme salonunda vefat etmesinin ardından, Mısır genelinde Anadolu Ajansı (AA) ve TRT’nin sitelerine erişim engellendi. Mursi ile ilgili haberlerin görülmesini istemeyen darbeci yönetim her iki kurumun da internet sayfalarına erişimi durdurdu aynı şekilde mobil erişim de sağlanamıyor. Mursi’nin vefatı sonrası İçişleri Bakanlığı ülkede “teyakkuz” ilan etmişti.

İzetbegoviç’ten taziye 

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi’nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye ve başsağlığı mesajı yayınladı. İzetbegoviç, “Mursi ilk önce özgürlüğünü kaybetti. Şimdi de Mısır halkının özgürlüğü için verdiği mücadelede hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Birçok ülkede gıyabi cenaze namazları kılındı

Ayrıca İzetbegoviç gibi Ürdün, Kuveyt, Libya, Tunus, Fas, Cezayir, Malezya ve Filistin’de taziye mesajları yayınlandı. Amerika’da Müslümanlar Mursi için gösteri yaptı. Belçika, Avustralya, Lübnan, Filistin, Pakistan ve Müslümanların yaşadığı daha birçok ülkede Mursi için gıyabi cenaze namazları kılındı.

Mursi sonrası kahkalar attı

Mısır’da Mursi’nin gizlice defnedilmesinin ardından sadece birkaç saat sonra, darbeci Abdülfettah es Sisi’yi kahkahalarla gülerken yansıtan fotoğraflar uluslararası ajanslara düştü. Sisi, Belarus’un başkenti Minsk’te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından ağırlandı. Başta ABD olmak üzere birçok ülke tarafından kabul gören Sisi, Lukaşenko ile görüşmesinde sürekli gülerken, o anlar uluslararası ajansların objektiflerine yansıdı.

İspanyol’dan batıya Mursi eleştirisi

Batılılar Mursi’nin ölümüne sessiz kalıp darbeci Sisi’nin yanında yer alırken İspanya’nın El Pais gazetesinde Profesör Luz Gomez, Avrupalıları eleştirdi. “Mursi, Mısır demokrasisinin budanmış yolu” başlıklı yazı “Batı, eski Mısır Cumhurbaşkanının ölümüne ağlamalı. Ancak insan hakları savunucularının ve Batılı liderlerin onun ölümünden dolayı başsağlığı dilemediğini göreceğiz. Mursi, Mısır demokrasisinin yolunu başlatan dürüst bir başkandı” denildi. Bu arada İngiliz Muhafazakar Parti Milletvekili Crispin Blunt, Mursi’nin ölümüne ilişkin “uluslararası bir soruşturma” talep etti. Blunt, “Mursi, Mısır’ın 2012’de seçilmiş cumhurbaşkanıydı. Darbecilerin gözetimindeyken öldü” dedi.

Korkudan gizlice defnettiler

Mahkemede şehid düşen Muhammed Mursi’nin naaşı bile darbeci Sisi’yi korkuttu. Firavun, sabah 05.00’te Mursi’nin toprağa verilmesini sağladı.

Mısır’da 2013’te kanlı darbe ile devrilen ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin cenazesi bile Firavun Sisi’yi korkuttu... Önceki gün Firavunun hakimi karşısında, mahkeme salonunda iki kez kalp krizi geçirmesine rağmen ilaçları verilmeyen ve öldükten sonra hastaneye gönderilen 68 yaşındaki İhvan liderinin cenazesi darbeci yönetimde korkuya sebeb oldu. Mısır’da bir ayaklanmaya sebeb olmasından endişe eden darbeci Sisi cenazenin dün sabah namazı sonrası 05.00’te sadece ailesinin katılımıyla gizlice defnedilmesini sağladı.

Şehid Mursi, yoğun güvenlik önlemleri altında ailesi ve avukatlarının eşliğinde Kahire’nin doğusunda defnedildi. Hiç kimsenin yaklaştırılmadığı cenaze töreninin çevresi uluslararası medya tarafından görüntülendi. Mursi’nin cenazesi, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler (İhvan) mensuplarının defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Köyüne izin vermediler

Mursi’nin oğlu Abdullah Muhammed Mursi, Mısırlı yetkililerin Mursi’nin memleketi olan El Adva köyünde cenaze töreni düzenlenmesine izin vermediğini belirtti.

Yavaş yavaş öldürüldü

6 yıl tek kişilik zindanda tutularak göstermelik mahkemelerde defalarca idama mahkûm edilen Mursi’nin mahkeme salonunda ölümü, zehirlenerek katledildiği haberlerini gündeme getirdi. Mursi’nin üyesi olduğu Müslüman Kardeşler hareketinin (İhvan)Özgürlük ve Adalet Partisi, yıllardır cezaevinde bulunan eski cumhurbaşkanının “yavaş yavaş öldürüldüğünü” ve “bir cinayetin söz konusu olduğunu” belirtti. Partiden yapılan açıklamada, “Onu 6 yıl tek kişilik hücrede tuttular, aldığı ilaçların tamamını vermediler, tıpkı doğru dürüst yemek verilmediği gibi” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:41
  1. Mısır
  2. Muhammed Mursi
  3. Rabia işareti
  4. Cumhurbaşkanı Mursi
  5. Gazze Şeridi
  6. İsrail
  7. Şehit Mursi
  8. Burc El-Arab hapishanesi
  9. Kur’an-ı Kerim
  10. Amerika
  11. Ortadoğu
  12. Suudi Arabistan
  13. Suudi Dışişleri Bakanlığı
  14. Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
  15. Müslüman Kardeşler (İhvan)
  16. Birleşik Arap Emirlikleri
  17. Riyad
  18. Abu Dabi
  19. Müslüman Kardeşler
  20. Avrupa Birliği (AB)
  21. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
  22. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk
  23. Birleşmiş Milletler (BM)
  24. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
  25. Anadolu Ajansı (AA)
  26. TRT
  27. İçişleri Bakanlığı
  28. Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç
  29. Ürdün
  30. Kuveyt
  31. Libya
  32. Tunus
  33. Fas
  34. Cezayir
  35. Malezya
  36. Filistin
  37. gıyabi cenaze namazı
  38. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
  39. ABD
  40. darbeci Sisi
  41. İspanya’nın El Pais gazetesi
  42. Profesör Luz Gomez
  43. İngiliz Muhafazakar Parti Milletvekili Crispin Blunt
  44. Firavun Sisi
  45. kalp krizi
  46. İhvan lideri
  47. Medinet Nasr
  48. Mursi’nin cenazesi
  49. Mursi’nin oğlu Abdullah Muhammed Mursi
  50. Özgürlük ve Adalet Partisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karlıova’da temizlik seferberliği, 5 kamyon çöp toplandı
    1. Karlıova’da temizlik seferberliği, 5..
    2. Borsa, güne düşüşle başladı
    3. Sağlık ekiplerinin 17 yaşındaki genci..
    4. FETÖ’nün sözde Erciş imamı tutuklandı
    5. Dolar/TL, 5,8575 seviyesinde işlem..
    6. Serinlemek için göle giren askerden..
    7. Bayan avukatın koruma talebi haklı..
    8. Gençlik ve Spor eski bakanı Çağatay..
    9. Urartu Göz’e ilgi her geçen gün artıyor
    10. Yüz ve boyun sarkmasına dikkat
    11. Aksaray’da 200 bin dekar arazide 30..
    12. Beykozlu çiftçiler verimli sulamaya..
    13. Kılıçdaroğlu'ndan "Araklı" paylaşımı
    14. (Özel)Yüzde 85’i tamamlanan Çamlıca..
    15. Tahrikçi Demirtaş’tan İmamoğlu’na..
    16. (Özel) Karganın çorba içme çabası..
    17. TESK Genel Başkanı Palandöken: “İnşaat..
    18. Süleyman Soylu'dan Trabzon’daki sel..
    19. Basra’daki ExxonMobil şirketine..
    20. Neslim Güngen en quality girişimci iş..
    21. ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık..
    22. Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firma..
    23. Kent Konseyinde Burak Taştan güven..
    24. Sayıştay’dan İmamoğlu’na yalanlama
    25. Basra'da petrol şirketine füze..
    26. (Özel) E-5 Karayolu’nda can pazarı: 2..
    27. Tatil yapmanın 14 faydası
    28. (Özel) Turizm polisi Rus kadın..
    29. İzmir emniyeti harekete geçti! 12..
    30. Atamalar yapboza döndü! Ankara'da..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz