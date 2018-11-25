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Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor

Binlerce insanı katlederek darbe yapan Sisi, din adamlarının şiddetin kaynağı olduğunu belirterek, kimliklerden din hanesinin kaldırılacağını belirtti. Amaç ülkedeki İslam etkinliğini bitirmek.

25 Kasım 2018 Pazar 15:02
Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor

Mısır’da Amerika ve İsrail’in destekleriyle 2013’te binlerce insanı katlederek darbe yapan ve ülkede ilk kez seçimle başa gelenMuhammed Mursi’yi zindana atan firavun Sisi, Müslümanları kızdıracak bir adım daha attı... 

"Bazı din adamları şiddetin kaynağı"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın, “Ilımlı İslam” saçmalığı adı altında yaptığı reformları Mısır’ın darbeci lideri de kendi ülkesinde uygulamaya koyacağını belirtti.

Dinde yenilenmenin olmasını istediğini açıklayan darbeci Sisi, ülkedeki bazı din adamlarının şiddetin kaynağı olduğunu söyledi. Kendisinin binlerce insanı katlederek yönetimi ele geçirdiğini unutan Trump ve Netanyahu’nun kuklası, Müslüman etkinliğinin ülkede son bulmasını istiyor. Bu nedenle de kirli planını hayata geçiriyor.

Kimliklerde din yazmayacak

Sisi’nin, “yenilikler” adı altında attığı ilk adım kimliklerde oldu. Buna göre, Mısırlıların kimliklerinde artık din hanesi yer almayacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan darbeci Sisi, “Bütün vatandaşların istedikleri gibi ibadet etme ya da hiç ibadet etmeme hakkı var” ifadelerini kullandı. 5 yıldır zindanda tuttuğu Mursi’nin yanı sıra İhvan Hareketinin yüzlerce üyesini idam eden ya da idam cezası verdiren firavunun ülkedeki her kesime özgürlük isterken Müslümanlara tahammül göstermiyor.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 15:02
  1. Mısır
  2. İsrail
  3. Muhammed Mursi
  4. Sisi
  5. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman
  6. Ilımlı İslam
  7. darbeci Sisi
  8. Netanyahu
  9. Trump
  10. İhvan Hareketi
  11. Mursi

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