Fırat’ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusunda kurulacak Güvenli Bölge kapsamında ilk müşterek kara devriyesinin başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusunda kurulacak Güvenli Bölge kapsamında ilk müşterek kara devriyesinin başladığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başlandı” denildi.

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