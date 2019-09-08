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Fırat’ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusunda kurulacak Güvenli Bölge kapsamında ilk müşterek kara devriyesinin başladığını açıkladı.

08 Eylül 2019 Pazar 10:03
Fırat’ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusunda kurulacak Güvenli Bölge kapsamında ilk müşterek kara devriyesinin başladığını açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başlandı” denildi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:03
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