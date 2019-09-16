Fırat’ın doğusuna beşinci ortak uçuş Milli Savunma Bakanlığı Güvenli Bölge kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Güvenli Bölge kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ”Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi.”

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