Fırat’ın doğusu temizlenecek

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi’ne katıldı. 15 yıl önce göreve geldiklerinde savunma sanayinin mevcut yapısının şimdiki gibi olmadığının altını çizen Erdoğan, “Eğer, biz yine aynı yerde kalmış olsaydık, herhalde ne Zeytin Dalı Harekatı’nda ne aslında Zeytinlik operasyonunda atmamız gereken adımları atamaz, Fırat Kalkanı’nda da hedefe ulaşamazdık. Bugün eğer terörle mücadelede hedeflere varabiliyorsak, bu neticeleri alabiliyorsak, bunun tek nedeni bu lojistik desteğin bize sürekli olarak akmasıdır, gelmesidir. Yoksa ‘Batı verirse bir şey yaparım’... Kusura bakmayın Batı’dan hiçbir şey gelmez ve gelmedi. Kötü komşu, bizi ev sahibi yaptı” şeklinde konuştu.

Hedef terör örgütleri PYD/PKK

“Burada ifade ettiğim hususların hiçbiri meçhul, sürpriz, oyun bozanlık değildir” diyen Erdoğan, Fırat’ın doğusuna herakatın başlayacağını şöyle ifade etti: “Fırat’ın doğusu ile ilgili ikazlarımızı yaparken, aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık. İşte Deyrizor, işte Münbiç. Deyrizor petrol yataklarını bu terör odakları kullanıyor. Oradan yılda 600-650 milyon dolar ham ve işlenmiş petrol olarak gelir elde ediyorlar. Kaynak neresi demeyin, işte kaynak burası ve onlara göz yumuluyor. Bizim ne Amerikan yönetimine ne de Suriye’deki Amerikan askerlerine yönelik bir husumetimiz bugüne kadar olmadı. Her şeye rağmen Amerika’yı, doğru zeminlerde buluşabilmemiz şartıyla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceğimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın gelecekteki daha büyük iş birliklerimizin önünde bir engel oluşturmasına izin vermemeliyiz. Bu anlayışla Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır.”

ABD, teröristleri bizden koruyor!

Suriye’nin DAEŞ’in ardından PYD/YPG zulmü altında inlemeye başladığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: “Üstelik tüm bunlar, ABD askerlerinin nezaretinde, belki yönlendirilmesinde yapılmıştır. Türkiye’nin artık bu gidişata tahammül edemeyeceğini belirterek, meşru müdafaa veya müdahale hakkını kullanma ihtimaline karşı da Amerikan askerleri teröristlerin aralarına serpiştirilmiştir, yerleştirilmiştir. Yine Amerikan askerleri tarafından kurulan radar üsleri ve gözlem noktalarının hedefinin de ülkemizi teröristlerden değil, teröristleri Türkiye’den korumak olduğu aşikardır. NATO’da beraber değil miyiz, beraberiz, stratejik ortağız. DAEŞ’a karşı bir şey yapacaksan gel bunu beraber yapalım, Rakka’da beraber yapalım, bırakın bu teröristleri. Münbiç’te hâlâ netice alamadık. Şimdi açıklama yaptı Sayın Başkan, diyor ki ‘30 günde bunların tamamını temizleyeceğiz’. Göreceğiz. Temenni ederiz ki temizlesinler. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Son olarak 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar. 20 bin tır’ı aşkın, ne yazık ki Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere silah gönderildi. Sıra Fırat’ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararımızı hayata geçirmeye geldi.”

Milli helikopter Gökbey gururu

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi’ne katılan Başkan Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla yapılan genel maksat helikopterinin adını “Gökbey” olarak açıkladı. Erdoğan, helikopteri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Buradaki konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke güvenliğinin bel kemiği olduğunu belirten Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Günümüzde güvenlik kavramı, istihbarattan sağlığa, enerjiden iletişime, ulaştırmadan tarıma kadar farklı alanları da içine alacak şekilde genişlemiştir. Önemli olan potansiyelimizi harekete geçirmek, kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmak, çalışmalarımızı verimlilik esasına göre yürütmektir. Savunma Sanayi Başkanlığımızı doğrudan Cumhurbaşkanlığımıza bağlamamızın sebebi işte budur.”