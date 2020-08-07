Fırat Üniversitesi: Gelecek elinizin altında

Yaklaşık 53 yıllık bilgi birikimi ile binlerce öğrenciyi mezun ederek meslek sahibi yapan Fırat Üniversitesi, 45.000 öğrencisi, 1992’i akademik olmak üzere 5330 personeli ve 7 milyon m2’ye ulaşan toplam alanı ile bölgesinin en büyük üniversitesi, Ülkenin ise sayılı üniversiteleri arasındadır.

Yükseköğrenime 1967’de kurulan Fen Edebiyat, Veteriner ve Mühendislik Fakülteleri ile başlayan, 1975’te üniversite statüsü kazanan Fırat Üniversitesi, gelişimini hızla sürdürerek günümüzde bünyesinde;16 Fakülte, 3 Yüksek Okul, 9 Meslek Yüksek Okulu, 4 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı ile 27 Araştırma Merkezini barındırmaktadır. Fırat Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü düzeyde, öğrencilerin tercih edebilecekleri 240 farklı program bulunmaktadır.

KAMPÜSTE YAŞAM

Fırat Üniversitesi 2 bölümden oluşan ve Elazığ şehrini adeta ikiye ayıran, şehrin hemen yanıbaşındayeralan devasa kampüsleri ile öğrencilerine merhaba der. İsterseniz Kampüs ormanı ve parklarında doğa ile başbaşa kalır, huzurlu, sakin ve dingin vakit geçirirsiniz. İsterseniz şehre doğru 15 dakikalık bir yürüyüş yapabilirisiniz. Ama kampüse girdiğinizde ilk dikkatinizi çekecek olan, Her birisi ayrı bir ağacın etrafında kümelenmiş öğrenci gruplarının yaptıkları aktiviteler olacaktır. Kültür park iseamfi tiyatroda arkadaşlarınızla yapacağınız etkinlikler için tasarlanmış mekânları ile bilimsel ve sosyal toplantılarınızın adresi olacaktır.

Üniversite bünyesinde yeralan100 üzerinde bilim, sanat, sosyal ve spor kulübünden birisi aracılığı ile sizlerde ilgi alanınıza yönelik faaliyetler ile adınızı, kulübünüzün adını ve Üniversitenin adını tüm Dünyaya duyurabilirsiniz.

Ayrıca Üniversite’de her yıl yapılan bahar şenlikleri, mezuniyet geceleri, yılsonu balolarına ek olarak, farklı aktiviteler konserler ile öğrencilerinin hoşça vakit geçirmeleri sağlanmaktadır. Ek olarak sergiler, sanatsal gösteriler, çevre gezileri ulusal ve uluslararası turlar üniversitede her zaman rastlayacağınız olağan organizasyonlardır.

Bunlara ek olarak:

15000 m2 alan üzerine inşa edilen Tam Olimpik Kapalı Spor Salonu.

Mühendislik Kampüsünde 2. Kapalı spor salonu,

1 adet Çim Futbol Sahası ve 1 adet toprak futbol sahası,

6 adet Açık Basketbol Sahası,

Fakülte önlerinde Voleybol, Basketbol, Futbol ve Tenis kortundan oluşan spor kompleksleri,

Paintball sahası,

Kondisyon aletleri ve jimnastik salonundan oluşan Fitness Salonu.

Öğrencilerin spor faaliyetleri için oluşturulmuş önemli tesislerdir.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DİPLOMASININ GÜCÜ:

Üniversite, AB tarafından diploma etiketi ile ödüllendirilmiştir (genellikle mavi diploma olarak bilinir). Yani Fırat üniversitesi mezunları AB ülkelerinden gelen iş ve personel talebi için başvuru yapacakları bir diplomaya sahiplerdir. Ayrıca ABD ve diğer ülkelerde yürütülen ortak programlar ile öğrencilerine, uluslararası çift diploma imkânı da sunmaktadır.

Fırat Üniversitesi öğrencileri, Avrupa Birliği kapsamında yer alan Erasmus+ programları ile eğitim alma vestajkapsamında farklı süreler ile Avrupa ülkelerine gidebilmektedir. Benzer programlarla, Avrupa Ülkelerinden öğretim üyeleri ve öğrencileri de üniversitemizi ziyaretler etmektedir. Bu anlamda Fırat Üniversitesi bölgemizin en yüksek Erasmus hibesine sahip üniversitesidir. Üniversitenin, Dünya Üniversiteler Konseyi, Avrupa Yükseköğrenim alanı, Yunus Emre Enstitüsü ve Mevlana gibi benzer öğrenci-öğretim üyesi değişim programlarıile Dünyadan 130 üniversite ile değişim ve işbirliği anlaşması bulunmaktadır. Üniversitenin küresel vizyonu adına yapılanların bir ayağını yeni ve stratejik bölümler oluşturmaktadır. Yapılan stratejik yatırımlar ile Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü, İnsansız Araç Sistemleri Bölümü gibi bölümler Türkiye’de ilk defa Fırat Üniversitesi bünyesinde yeralmıştır.

Bunun yanında 2020-2021 Eğitim öğretim yılında, ülkemizde gittikçe artmaya başlayan hızlı tren hatlarına ve ulaşım ağlarına yönelik ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla, Baskil MYO bünyesinde bu yıl yeni açılan Raylı Sistemler Makinistlik Programına30 öğrenci alınacak.

Sevgili öğrenciler, mensubu olmaktan gurur duyacağınız bir üniversite haline gelmiş olan Fırat üniversitesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinizde her zaman yanınızda destek olmaya devam edecektir. Burası Fırat Üniversitesi, Medeniyetlerin beşiğinde Elazığ’ın aklını ve kalbini oluşturan, modern, güvenli, sıcak bir eğitim yuvası. Doğru Tercih Farklı üniversite ilkesi ile Geleceğe umutla bakan, Ülkemizin siz seçkin öğrencilerini Fırat Üniversitesine davet ediyoruz. SEÇİMİNİZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ OLSUN.

YURT ve BARINMA OLANAKLARI:

Üniversitemizi tercih ederek başka kentlerden gelen öğrencilerimizin barınma yurt sorunu yaşamamaktadırlar. Kampüs çevresinde yer alan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait olanlar başta olmak üzere çok sayıda kız ve erkek öğrenci yurdu mevcut bulunmaktadır. Ayrıca merkez kampüsün dışında bulunan diğer il ve ilçelerdeki akademik birimlerimizde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyaçları da kolaylıkla karşılanmaktadır. Merkez kampüsün dışında faaliyete geçen fakülte ve yüksekokulların bulunduğu kampüs çevrelerinde de öğrenci yurtları inşa edilmektedir.Elazığ kent merkeziyle merkez kampüsün yanı başında bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtların kapasiteleri şöyledir:

Kampüs İçi Erkek Yurdu : 3969

Kampüs İçi Kız Yurdu : 3490

Gülaçtı Erkek Yurdu : 121

Fırat Erkek Öğrenci Yurdu : 200

Keban Öğrenci Yurdu : 240

Devlet yurtlarına ek olarak çok sayıda özel kız ve erkek öğrenci yurdu, pansiyonlar öğrencileri ağırlamaktadır. Özel yurtlarda 1812 erkek öğrenci ve 1240 kız öğrenci uygun fiyatlarda, barınabilmektedir. Konutlarda arkadaşları ile yaşamak isteyen öğrenciler ise kolaylıkla ve ucuz maliyetli, kiralık ev bulabilmektedir.

ÖĞRENCİ SAĞLIK HİZMETLERİ:

Fırat Üniversitesi, öğrencilerinin her türlü sağlık sorununu da modern hastanesinde çözüme kavuşturmuştur. Tıp fakültesinin araştırma ve uygulama merkezi olan Fırat Üniversitesi Hastanesi, 1984 yılından itibaren tüm üniversite personeli ile öğrencilerinin sağlıklı bir yaşam geçirmelerini sağlamakta, Elazığ’a ve Bölgeye nitelikli sağlık hizmetleri sunumu yapmaktadır. Ülkemizin doğu bölümünde en büyük tıp merkezidir. Bugün organ nakil operasyonları yapma izini olan sayılı tesislerden birisidir. Ayrıca öğrencilerimiz, Sağlık Kültür Spor Dairesi başkanlığı bünyesinde yeralan kliniklerimizden sağlık hizmeti alabilmektedir.

FAKÜLTELER

1- Tıp Fakültesi

2- Diş hekimliği Fakültesi

3- Veteriner Fakültesi

4- Eğitim Fakültesi

5- FenFakültesi

6- İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

7- İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi

8- İlahiyatFakültesi

9- İletişim Fakültesi

10- Mimarlık Fakültesi

11- Mühendislik Fakültesi

12- Sağlık Bilimleri Fakültesi

13- Spor Bilimleri Fakültesi

14- Su Ürünleri Fakültesi

15- Teknoloji Fakültesi

16- Teknik Eğitim Fakültesi

YÜKSEKOKULLAR:

1- Devlet Konservatuarı

2- Yabancı Diller Yüksekokulu

3- Sivil Havacılık Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEKOKULLARI:

1-Baskil Meslek Yüksek Okulu

2-Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Maden Meslek Yüksek Okulu

3-Karakoçan Meslek Yüksek Okulu

4-Keban Meslek Yüksek Okulu

5-Kovancılar Meslek Yüksek Okulu

6-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

7-Sivrice Meslek Yüksek Okulu

8-Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

9-Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

ENSTİTÜLER:

1- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2- Fen Bilimleri Enstitüsü

3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü

4- Sosyal Bilimler Enstitüsü

KONGRE VE KONFERANS SALONLARI:

1- F.Ü. Atatürk Kültür Merkezi

2- F.Ü. Kongre Merkezi

3- Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL Konferans Salonu,

4- Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu,

5- Tıp Fakültesi Konferans Salonu,

6- Sanat Galerisi

7- Mavi Salon