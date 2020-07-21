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Eğitim

Fırat Üniversitesi 2020 en küçük en büyük taban puanları başarı sıralamaları

Fırat Üniversitesine ait lisans ve önlisans bölümleri, kontenjanları puan türleri, en küçük ve en büyük puanları ve başarı sıralamaları Fırat Üniversitesini tercih etmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 21:01:00 - 2020-07-21 21:02:51
Fırat Üniversitesi 2020 en küçük en büyük taban puanları başarı sıralamaları

Elazığ Fırat Üniversitesi taban puanları 2020 ve Fırat Üniversitesi başarı sıralamaları 2020 ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM 2020 üniversite tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İşte Fırat üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler en küçük taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları...

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 2020 ÖSYM tercih kılavuzu taban puanları kontenjanları için tıklayınız

 

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