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Gündem Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 polis şehit oldu
Gündem

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 polis şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs’ün şehit olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 23:47:00 -
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 polis şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs’ün şehit olduğunu açıkladı.

1 polis şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, Kahraman Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

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