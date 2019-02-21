Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı! Ölü ve yaralılar var Suriye'nin Cerablus ilçesinin güneybatısındaki Gandura beldesinde, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Menbiç ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçesinin güneybatısındaki Gandura beldesinde bomba yüklü bir araç infilak etti. Aracın, YPG/PKK işgalindeki Münbiç'ten çıktığı ve Cerablus ilçesinin ilk kontrol noktasında infilak ettirildiği öğrenildi.

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