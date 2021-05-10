Fırat Aydınus veda ediyor

Süper Lig’in en deneyimli hakemlerinden biri olan Fırat Aydınus, sezon sonunda TFF tarafından belirlenen yaş limitini dolduracak. 25 yıldır hakemlik yapan Aydınus, gelecek günlerde hakemlik kariyerini noktalayacak.

Fırat Aydınus, 1996 yılında adım attığı kariyerinde ilk kez 2003 yılında Süper Lig'de bir maç yönetti. Kariyeri boyunca toplamda 438 maça çıkan 47 yaşındaki Aydınus, 346 kez Süper Lig'de düdük çaldı.

Skorer'den Mete Utku'nun derlediğine göre 2014 yılına kadar Avrupa'da da birçok kez görev yapan deneyimli hakem, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası Eleme maçları dahil 25 resmi maçı yönetti. Yönettiği 438 maçta 1876 kez sarı kartına, 161 kez de kırmızı kartına başvuran Fırat Aydınus, bu maçlarda 125 kez penaltı noktasını gösterdi.

7 Kez final maçı yönetti

Tecrübeli hakem kariyerinde 6 kez final maçında görev aldı. 2010-2011, 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında TFF 1. Lig Play-Off finalinde görev alan Aydınus, 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki, 2016-2017 sezonunda da Başakşehir ve Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Final maçlarını yönetti. 2017-2018 sezonunda Beşiktaş ve Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa Finali'nde düdük çalan Aydınus, 2014-2015 sezonunda da 3. Lig Play-Off’ finalinde hakemlik yaptı.

2014'te Avrupa'ya veda

2007 yılında Aktobe ve Mattersburg arasında oynanan Avrupa Ligi Eleme maçında hakemlik yaparak ilk kez Avrupa’da maç yöneten Fırat Aydınus, 7 yıl boyunca Avrupa’da düdük çaldı. 2014 yılında FİFA kokartını kaybeden Aydınus, Avrupa’daki son maçını 2014-2015 sezonunda yönetti. Son olarak 31 Temmuz 2014’te Avrupa Ligi Eleme maçında Zulte Waregem ve Soligorsk arasında oynanan maçta hakemlik yapan Fırat Aydınus, son 7 yılda sadece yerel liglerde görev aldı.

Son haftalarda 3 büyüklerin maçlarına atandı

Kariyerinin son yılında olan Fırat Aydınus, son haftalarda üst üste Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçlarına atanırken bu sezon toplamda 20 maçta görev aldı. Deneyimli hakem bu sezon 18 Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında düdük çaldı. Fırat Aydınus son 6 haftalık süreçte 3 kez Fenerbahçe, 1 kez Beşiktaş ve 1 kez de Galatasaray maçlarını yönetti.

Cüneyt Çakır’ın 3 yılı daha var

Yaş limitinin dolması sebebiyle hakemlik kariyerini noktalayacak olan Fırat Aydınus’un ardından Süper Lig’de maç yöneten en yaşlı isimler Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek. Avrupa’nın 1 numaralı hakemlerinden biri olan Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek bu kurallara göre 3 sezon daha maç yönetebilecek.