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Gündem Firari Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı’ya şok!
Gündem

Firari Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı’ya şok!

firari eski savcı Zekeriya Öz ve Zaman’ın eski yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın mal varlıklarına el konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 14:15:00 -
Firari Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı’ya şok!

Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 76 kamu görevlisinin yargılandığı davada karar geçen mart ayında açıklanmıştı. Cinayetin ‘FETÖ amaçları doğrultusunda’ işlendiği belirtilen kararda, Fethullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz ile Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan dahil 13 firari sanığın dosyası ayrılmıştı.
Firari sanıklara İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada bugün duruşma yapıldı.

Mahkeme başkanı, Öz ve Dumanlı’nın kaçak sayılma şartlarının oluştuğunu, bu nedenle celse arasında mal varlıklarına el konduğunu kaydetti.
Duruşmaya katılmayarak mazeret dilekçesi sunan avukatların mazeretini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
Aynı dava kapsamında, Gülen ve Arslan dahil dokuz sanığın mal varlığına el konmasına karar verilmişti.

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