Firari hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 11 Yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 11 Yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri uzun süredir peşinde olduğu Y.K. isimli hırsızı yakaladı. Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Akyazı İlçe Jandarma Asayiş Timleri, sabah erken saatlerde Kuzuluk Mahallesi’nde belirlenen ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında 8 farlı suçtan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.K. isimli firari şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Firari hırsız Y.K., Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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