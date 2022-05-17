Firari FETÖ’cüler yurt dışında birbirine düştü: İfşalar başladı

Göksel Çağlav Ankara

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçan FETÖ’cü teröristler, son zamanlarda sık sık sosyal medya üzerinden örgüt lideri Fethullah Gülen’in ölümünün ardından yerine gelecek lider adaylarının vasıflarını tartışıyor. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini giren FETÖ’cüler “Kısır bir döngü var. Hocaefendi sonrasında cemaatin üzerine lider olarak oturmak isteyen sınırlı sayıdaki birileri, Son 15-20 yıldır liyakatlileri değil, kendilerine sadakatlileri ve kayıtsız-şartsız itaatlileri üst düzey görevlere getiriyorlar. Şu andaki kötü yönetimin nedeni de bu” ifadeleriyle Pelsilvanya’da bir koltuk kavgasının yaşandığına dikkati çekiyor. Kaçtıkları ülkelerde ekonomik sıkıntı çeken örgüt mensupları da diğer örgüt mensuplarını hedef alarak milyon dolarlık evlere nasıl sahip olduklarını sorguluyor.

Yurtdışına kaçırılan yüz milyonlarca doların, örgütün ülke sorumluları tarafından zimmetlerine geçirildiğine dikkati çeken ‘Hizmeti satanlar’ isimli sosyal medya hesabı, “Almanya Hadimi Hüseyin Karakuş’un bazı hizmet kurumlarını Polonya’daki kendisinin de ortağı olduğu şirketine ucuz fiyata satın aldığı, bu peşkeş durumu ortaya çıkınca da; “O şirketlerde ortaklığım vardı, şimdi arkadaşlara devrettim” gibi garabet bir cevap verdiğini biliyor musunuz?” sözleriyle isimler ifşa ediliyor.

Sözde örgütün paralarıyla milyon dolarlık ev alanların olduğunu ise, “Çakma Prof. Nijerya’daki Hizmet Üniversitesinin eski rektörü Hüseyin Sert, Londra’da 2021-2022 yıllarında, 2 adet ev mi satın mı aldı? Londra’da ortalama bir evin fiyatı 500 bin ile bir milyon sterlin arasında olduğu düşünülürse Hüseyin Sert bu evleri nasıl aldı?” şeklinde paylaşımlarına devam etti.

Yöneticiler dolandırıcı çıktı

Amerika Hizmet Hareketinde “Ankaralılar Grubu” olarak bilinen ve California başta olmak üzere batıdaki 6-7 eyalette aktif vazifeli üst düzey bir kısım hizmet yöneticilerinin Titan Saadet Zinciri gibi bir sistem ile birçok kişiyi dolandırdıklarını da ifşa eden Hizmeti Satanlar hesabının diğer ifşaları şöyle: “Silikon Vadisi’nde çalışan çok sayıdaki mühendis arkadaşlar, hizmet hareketi içerisinde para hareketlerinde şeffaflık olmadığı için, hizmetle kendi aralarına mesafe koymakta veya hizmetten ayrılmakta mıdırlar? Sorunlar çok olmasına rağmen ‘fitne çıkmasın’ düsturu ile susmakta mıdırlar?”

Belçika ve Almanya esnafın parasını çarptılar

“Bir abi, kendisi İstanbul Sarıyer bölgesinde çalışmış, yurt dışına çıkmış, mahremde de çalışmış ve bir de ortağı var. En iyi yaptıkları şey, tanıdığı parası olan esnaf abileri, kendileri ile tanıştırıp bölgeciye esnafın yaptığı yatırım oranında cash bonus vermeleri. Bir arkadaş böyle bir bölgeci tuzağı ile 50 bin Euro kaptırır ve kendisine hâlâ parası geri ödenmez. Bu beyin Belçika’da da 18 şubeli bir zinciri vardır. Diğer arkadaşı ile yolları ayırırlar. Arkadaşı da yapılan paylaşım sonucunda Almanya’daki iştirakleri alır. Belçikalı ortak, defterleri mahkemeye verir ve bu arkadaş hakkında nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusu yapar. Bu arkadaştan alacağı olan muhacir bir kardeşimiz, “abi bizim parayı vermezsen, mahkemeye başvuracağız” der. Abimiz “senin mülteci davan var, bu dava onu etkilemesin” diyerek açıktan tehdit eder.”