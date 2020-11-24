Firari FETÖ’cüler, Cuma saatini ihanet saatine denk getirdi

Göksel Çağlav Ankara

Haklarındaki FETÖ soruşturmaları nedeniyle Avrupa ülkelerine kaçan bir grup avukat da terör örgütünün geçmişte kullandığı, ‘Hizmet Hareketi’ ismini değiştirerek ‘Koşulsuz Adalet Hareketi’ adı altında her cuma günü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde Türkiye’yi karalamaya karar verdi. Avrupa’daki tüm Türkiye karşıtlarını ve PKK gibi diğer terör örgütü mensuplarını da yapacakları eyleme çağıran firari teröristlerin yaptığı çağrı metninde, “Etnik kökeni, dini veya politik düşüncesi fark etmeksizin Türkiye’de baskı altında kalan tüm kesimlerin sesine ses olmak için herkesi bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz!” ifadelerine yer verildi.

FETÖ’cü teröristler, Türkiye karşıtı ilk eylemlerini her cuma öğle saatlerinde terör örgütü PKK’nın Avrupa uzantısının ağlama duvarı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde gerçekleştirecek. Türkiye’de örgüt adına faaliyet yürüttükleri dönemde, yargı içinde yaptıkları kumpasları referans alan teröristler, “Türkiye’de işkence var, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü ile adil yargı yok” yalanlarıyla cuma saatini ihanet saatine denk getirecekler.