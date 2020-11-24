  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Firari FETÖ’cüler, Cuma saatini ihanet saatine denk getirdi
Gündem

Firari FETÖ’cüler, Cuma saatini ihanet saatine denk getirdi

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kaçtıkları ülkelerde de terörist faaliyetlerine devam eden FETÖ’cü hainler, birbirleriyle irtibat kurup, özellikle Fransa ve Almanya gibi ülkelerde bir araya gelerek Türkiye’yi karalamaya çalışıyorlar.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:23:00 -
Firari FETÖ’cüler, Cuma saatini ihanet saatine denk getirdi

 Göksel Çağlav  Ankara 

Haklarındaki FETÖ soruşturmaları nedeniyle Avrupa ülkelerine kaçan bir grup avukat da terör örgütünün geçmişte kullandığı, ‘Hizmet Hareketi’ ismini değiştirerek ‘Koşulsuz Adalet Hareketi’ adı altında her cuma günü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde Türkiye’yi karalamaya karar verdi. Avrupa’daki tüm Türkiye karşıtlarını ve PKK gibi diğer terör örgütü mensuplarını da yapacakları eyleme çağıran firari teröristlerin yaptığı çağrı metninde, “Etnik kökeni, dini veya politik düşüncesi fark etmeksizin Türkiye’de baskı altında kalan tüm kesimlerin sesine ses olmak için herkesi bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz!” ifadelerine yer verildi.

FETÖ’cü teröristler, Türkiye karşıtı ilk eylemlerini her cuma öğle saatlerinde terör örgütü PKK’nın Avrupa uzantısının ağlama duvarı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde gerçekleştirecek. Türkiye’de örgüt adına faaliyet yürüttükleri dönemde, yargı içinde yaptıkları kumpasları referans alan teröristler, “Türkiye’de işkence var, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü ile adil yargı yok” yalanlarıyla cuma saatini ihanet saatine denk getirecekler.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan açıklama geldi: Türk gemisine yapılan operasyona Türkiye müdahale etti
Dünya

Almanya'dan açıklama geldi: Türk gemisine yapılan operasyona Türkiye müdahale etti

Yunanistan ile birlikte haydutluk yaparken suç üstü olan Almanya, Doğu Akdeniz'de Alman firkateyni tarafından durdurulan Türkiye bandıralı g..
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat ve günleri
Gündem

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat ve günleri

65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kararının ardından 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ile ilgili saatleri, günleri..
Türk gemisine baskın emrini kimin verdiği ortaya çıktı!
Gündem

Türk gemisine baskın emrini kimin verdiği ortaya çıktı!

Libya'ya insani yardım götüren Türk gemisi, Alman Deniz Kuvvetleri tarafından durdurularak arandı. Gemide yasadışı herhangi bir şey bulunama..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay