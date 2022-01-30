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Aktüel Firari FETÖ'cü yakayı ele verdi!
Aktüel

Firari FETÖ'cü yakayı ele verdi!

Düzce'de FETÖ soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 21:01:00 -
Firari FETÖ'cü yakayı ele verdi!

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada aldığı hapis cezası kesinleşmiş firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Alay Komutanlığı ve Merkez İlçe Bayraktar Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Mamure köyü yakınlarında bir otomobil durduruldu.

Kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi

Otomobildeki C.A'nın, FETÖ soruşturması kapsamında açılan davadan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemin ardından Düzce Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

 

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