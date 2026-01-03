  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Firari FETÖ'cü enselendi
Yerel

Firari FETÖ'cü enselendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Firari FETÖ'cü enselendi

Kırıkkale'de FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53 yaşındaki H.Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ihraç polis memuru H.Ö. (53) gözaltına alındı. Hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'FETÖ soruşturması' yalanıyla 11 milyon TL dolandırdılar!
'FETÖ soruşturması' yalanıyla 11 milyon TL dolandırdılar!

Yerel

'FETÖ soruşturması' yalanıyla 11 milyon TL dolandırdılar!

FETÖ yalanına kanan arkadaşını son anda kurtardı! 450 bin TL'lik vurgun böyle önlendi
FETÖ yalanına kanan arkadaşını son anda kurtardı! 450 bin TL'lik vurgun böyle önlendi

Yaşam

FETÖ yalanına kanan arkadaşını son anda kurtardı! 450 bin TL'lik vurgun böyle önlendi

FETÖ yalanına kanan arkadaşını son anda kurtardı! 450 bin TL'lik vurgun böyle önlendi
FETÖ yalanına kanan arkadaşını son anda kurtardı! 450 bin TL'lik vurgun böyle önlendi

Yaşam

FETÖ yalanına kanan arkadaşını son anda kurtardı! 450 bin TL'lik vurgun böyle önlendi

FETÖ ve DEAŞ'tan aynı taktik! "Diyanet'e bağlı camilere..."
FETÖ ve DEAŞ'tan aynı taktik! "Diyanet'e bağlı camilere..."

Gündem

FETÖ ve DEAŞ'tan aynı taktik! "Diyanet'e bağlı camilere..."

{relation id:1973352 slug:'feto-sorusturmasi-yalaniyla-11-milyon-tl-dolandirdilar'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23