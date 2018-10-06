Firari FETÖ'cü çift çatıda yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen FETÖ operasyonunda, polis tarafından aranan çift, bulundukları evin çatısından kaçmaya çalışırken yakalandı.06 Ekim 2018 Cumartesi 15:34
Gaziantep'te, FETÖ/PDY üyesi oldukları suçlamasıyla aranan çift, polislerin geldiğini fark edip çatıdan kaçmaya çalışırken yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan bir çiftin Gaziantep'te bulunduğunu saptadı. Savcılık kararıyla çiftin bulunduğu Zeytinli Mahallesi'ne polislerce operasyon düzenlendi. Polisleri fark edince çatıya çıkan çift, kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan çiftin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
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