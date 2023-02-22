Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör suçlarından aranan firari zanlı ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam etti.
Bu kapsamda, Talas ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, polis memurluğundan ihraç edilen ve hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.