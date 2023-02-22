  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gündem

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 20:28:00 -
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör suçlarından aranan firari zanlı ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam etti.

Bu kapsamda, Talas ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, polis memurluğundan ihraç edilen ve hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Firari 8 FETÖ'cü Kastamonu'da yakalandı...
Firari 8 FETÖ'cü Kastamonu'da yakalandı...

Yerel

Firari 8 FETÖ'cü Kastamonu'da yakalandı...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23