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Yerel Firari FETÖ hükümlüsü Afyon'da yakalandı
Yerel

Firari FETÖ hükümlüsü Afyon'da yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 16:26:00 -
Firari FETÖ hükümlüsü Afyon'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2016 yılında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan işlem yapılan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'yi Kanlıca Mahallesi'nde gözaltına aldı.

FETÖ'nün Aksaray emniyet yapılanmasında yer aldığı ve örgüte müzahir derneğe üye olduğu öğrenilen M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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