Firar eden asker AVM çalışanlarını rehin aldı

Gaziantep'te, birliğinden firar eden bir asker, silahla alışveriş merkezine girdi. 15 Temmuz Mahallesindeki AVM'deki bir mağazaya girerek buradakileri rehin alan askeri görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Polisler ikna etmeye çalışıyor

İhbar üzerine AVM'nin bulunduğu bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Girişe kapatılan mağaza çevresinde yoğun önlem alan güvenlik güçlerinin firari askeri ikna çabası sürüyor.