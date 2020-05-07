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Spor

Fiorentina'da 3'ü futbolcu 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 20:07:14 -
Fiorentina'da 3'ü futbolcu 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da 6 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolleri sonucunda 3'ü futbolcu 3'ü çalışan 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan bu kişilerin karantinaya alındığı kaydedildi.

İtalyan ekibinde daha önce koronavirüse yakalanan futbolcular Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone hastalığı atlatmıştı.

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