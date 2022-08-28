  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fiorentina-Napoli maçı ne zaman saat kaçta? Fiorentina-Napoli CANLI İZLE
Spor

Fiorentina-Napoli maçı ne zaman saat kaçta? Fiorentina-Napoli CANLI İZLE

İtalya Serie A'da 3.hafta heyecanı yaşanıyor. Fiorentina sahasında Napoli'yi konuk edecek. Peki, Fiorentina-Napoli maçı saat kaçta oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-28 12:01:00 -
Fiorentina-Napoli maçı ne zaman saat kaçta? Fiorentina-Napoli CANLI İZLE

İtalya Serie A'da heyecan 3.hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Fiorentina sahasında Napoli'yi konuk edecek. Peki, Fiorentina-Napoli maçı saat kaçta?

Fiorentina-Napoli maçı ne zaman saat kaçta? Fiorentina-Napoli CANLI İZLE

Fiorentina-Napoli maçı 28 Ağustos Pazar akşamı TSİ 21.45'te başlayacak. Artemio Franchi'de oynanacak maçı S Sport naklen yayımlayacak.

Fiorentina-Napoli muhtemel 11’ler

Fiorentina: Gollini, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Ikoné, Jovic, Sottil

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Espanyol-Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Real Madrid maçı izle
Espanyol-Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Real Madrid maçı izle

Spor

Espanyol-Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Real Madrid maçı izle

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23