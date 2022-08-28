Fiorentina-Napoli maçı ne zaman saat kaçta? Fiorentina-Napoli CANLI İZLE
İtalya Serie A'da 3.hafta heyecanı yaşanıyor. Fiorentina sahasında Napoli'yi konuk edecek. Peki, Fiorentina-Napoli maçı saat kaçta oynanacak?
İtalya Serie A'da heyecan 3.hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Fiorentina sahasında Napoli'yi konuk edecek. Peki, Fiorentina-Napoli maçı saat kaçta?
Fiorentina-Napoli maçı ne zaman saat kaçta? Fiorentina-Napoli CANLI İZLE
Fiorentina-Napoli maçı 28 Ağustos Pazar akşamı TSİ 21.45'te başlayacak. Artemio Franchi'de oynanacak maçı S Sport naklen yayımlayacak.
Fiorentina-Napoli muhtemel 11’ler
Fiorentina: Gollini, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Ikoné, Jovic, Sottil
Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia