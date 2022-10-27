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Spor Fiorentina-Başakşehir maçı saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Fiorentina-Başakşehir maçı saat kaçta CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5.hafta maçında Başakşehir deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina'ya konuk olacak. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırıyor. Peki, Başakşehir maçı kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-10-27 11:48:00 -
Fiorentina-Başakşehir maçı saat kaçta CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi A Grubu 5.hafta maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Fiorentina-Başakşehir maçı saat kaçta CANLI İZLE

Fiorentina ile Başakşehir bu akşam karşı karşıya gelecek. Artemio Franchi Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi, Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin de bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 3-0 kazanmıştı.

A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile RFS karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

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