Finlandiya’nın ne kadar askeri var? Finlandiya askeri gücü nedir?

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, resmi olarak NATO üyeliğine başvuracaklarını duyurdu. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Cumhurbaşkanı Niinisto ile birlikte Helsinki'de yaptığı ortak basın toplantısında, Finlandiya parlamentosunun söz konusu kararı birkaç gün içinde onaylamasını umduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK’ya verdikleri desteklerden dolayı İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelilerine yeşil ışık yakılmayacığını açıklarken, Rusya Lideri Putin’in Baltık ülkelerinin NATO şemsiyesi altına girmek istemesine ne cevap vereceği merak ediliyordu. Rus lider Vladimir Putin "NATO askeri alt yapısının, İsveç ve Finlandiya’ya doğru genişletilmesine yanıt vereceğiz" açıklamasını yaptı. Peki Finlandiya'nın ne kadar askeri var? İşte Finlandiya askeri durumu:

Finlandiya askeri gücü nedir?

Finlandiya Savunma Kuvvetleri (Fince: puolustusvoimat, İsveççe: försvarsmakten), Finlandiya'yı dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumakla görevli savunma kuvvetleridir. Savunma kuvvetlerinin toplam mevcudu 34,700 (27,300 Kara Kuvvetleri, 3,000 Hava Kuvvetleri ve 4,400 Hava Kuvvetleri) kişidir. Bu birimlerin içinde ayrıca 8,900 subay ve 15,800 profesyonel asker bulunmaktadır. Finlandiya'da askerlik zorunludur. 18 yaşının üzerindeki tüm erkekler eğitim durumlarına göre 6, 9 veya 12 aylık dönemler halinde bu görevini yerine getirir.

Finlandiya, Rusya sınırındaki tek NATO üyesi olmayan AB ülkesidir. Finlandiya'nın resmi askeri politikası, 350.000 yedek askerin modern silahları ile caydırıcı gücü üzerine kuruludur. Ordu, yerel savunma birimleri tarafından desteklenen son derece hızlı birliklerden oluşur.

Ordu, ulusal sınırları savunmakla birlikte askeri stratejisini, saldıran orduyu sınırda tutarak yıpratıcı bir savunma taktiği uygulamak üzerine kurmuştur. Bu savunma taktiğinde Finlandiya'nın başlıca coğrafi unsurları ormanlık araziler ve dağlar önemli rol oynar.