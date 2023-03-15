Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Karar verildi
Son dakika haberine göre; NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin, karara vardığını duyurdu.
Son dakika haberleri... Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin, NATO üyeliği konusunda karara vardığını açıkladı.
"Süreç neyse işleteceğiz"
AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili, "Süreç neyse o süreci işleteceğiz. Üstümüze düşen görevi yapacağız. Verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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