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Dünya Finlandiya'dan Rusya'ya vize kısıtlaması
Dünya

Finlandiya'dan Rusya'ya vize kısıtlaması

Estonya'nın yasak kararının ardından Finlandiya da 1 Eylül’den itibaren Ruslara verilen vize sayısını azaltacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 23:08:00 - 2022-08-16 23:15:44
Finlandiya'dan Rusya'ya vize kısıtlaması

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya’nın 1 Eylül’den itibaren Ruslara verilen vize sayısını azaltacağını duyurdu.

Rusya’dan Avrupa Birliği ülkelerine uçuşların durmasının ardından Finlandiya, AB topraklarına girmek isteyen Rus vatandaşlarının tercih ettiği ülkelerden biri haline gelmişti. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto bugün yaptığı açıklamasında, Finlandiya’nın 1 Eylül’den itibaren Ruslara verilen vize sayısını azaltacağını duyurdu. Açıklamanın devamında, Finlandiya’nın Rusya’daki günlük vize başvuru randevularını günde binden 500’e düşüreceğini ve sadece 100’ünün turistlere tahsis edileceği belirtildi.

Estonya'dan vize yasağı

Geçtiğimiz günlerde de Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu, Rus vatandaşlarına Estonya üzerinden aldıkları Schengen vizeleriyle ülkeye girişi yasaklayacaklarını açıklamış ve alınan vizelerin diğer Schengen bölgesi ülkeleri için geçerli olmayı sürdüreceğini söylemişti.

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