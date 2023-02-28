  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Finlandiya'dan Rusya sınırında yeni hamle
Dünya

Finlandiya'dan Rusya sınırında yeni hamle

Finlandiya, Rusya sınırındaki Imatra geçiş noktasının her iki tarafında üç kilometre uzunluğunda çitin inşası için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 19:43:00 -
Finlandiya'dan Rusya sınırında yeni hamle

Finlandiya Sınır Muhafızı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu bariyer uygulamasının pilot aşamada olduğu ifade edildi.

Çalışmalara bugün orman temizliğiyle başlandığı ifade edilen açıklamada, "Imatra geçiş noktasının her iki tarafında üç kilometre uzunluğunda çitin inşa çalışmalarına başlandı. Mart ayında yol yapımı ve çit montajına başlanacak. Ardından teknik gözetim sistemi yapılacak. Pilot uygulamanın haziran sonuna kadar tamamlanması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hükümet tarafından söz konusu proje için sağlanan fonun 70 kilometrelik bariyer için kullanılacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23