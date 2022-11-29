Finlandiya'dan küstah "Pençe-Kılıç Harekatı" yorumu! Türkiye'yi hedef aldı
NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan Finlandiya'dan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürütülen Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili skandal bir açıklama geldi. Harekatın İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına bir tepki olduğunu söyleyen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "İnsan hayatının kaybedildiği tüm olaylar elbette çok üzücü. Türkiye'nin eylemleri de buna dahil" diye konuştu.
Türkiye'nin NATO üyeliğine onay vermesi için terör örgütü PKK ile mücadelede daha somut adım atılmasını şart koştuğu Finlandiya'dan skandal bir açıklama geldi.
Bir askeri tatbikata katılan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı'yla ilgili konuştu.
Türkiye'yi hedef aldı
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yürütülen harekatın bir tepki olduğunu söyleyen Niinistö, "Türkiye, bu operasyonu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının ardından gerçekleştirdi" dedi.
Niinistö, harekat için, "İnsan hayatının kaybedildiği tüm olaylar elbette çok üzücü. Türkiye'nin eylemleri de buna dahil" ifadelerini kullandı.