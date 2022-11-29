Finlandiya'dan küstah "Pençe-Kılıç Harekatı" yorumu! Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye'nin NATO üyeliğine onay vermesi için terör örgütü PKK ile mücadelede daha somut adım atılmasını şart koştuğu Finlandiya'dan skandal bir açıklama geldi.

Bir askeri tatbikata katılan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı'yla ilgili konuştu.

Türkiye'yi hedef aldı

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yürütülen harekatın bir tepki olduğunu söyleyen Niinistö, "Türkiye, bu operasyonu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının ardından gerçekleştirdi" dedi.

Niinistö, harekat için, "İnsan hayatının kaybedildiği tüm olaylar elbette çok üzücü. Türkiye'nin eylemleri de buna dahil" ifadelerini kullandı.