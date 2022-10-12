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Dünya Finlandiya: NATO'dan destek alabiliriz
Dünya

Finlandiya: NATO'dan destek alabiliriz

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya üye olabilmesi için Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 14:05:00 - 2022-10-12 14:14:31
Finlandiya: NATO'dan destek alabiliriz

Yerel YLE televizyonuna konuşan Haavisto, ülkesinin üyelik sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Haavisto, Finlandiya'nın henüz üyelik süreci tamamlanmadan NATO'nun önemli aktörlerinden destek almaya başladığını belirterek "NATO'ya henüz üye olmamamıza rağmen Finlandiya'ya yönelik bir tehdit durumunda ortaklarımızdan yardım alacağımıza inanıyorum." dedi.

Baltık Denizi'nde iki doğal gaz hattında eylül ayında yaşanan patlamaların, Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası sulara doğru genişleyebileceğini ortaya koyduğunu ifade eden Haavisto, Finlandiya dahil Baltık ülkelerinin olası tehditleri ciddiye aldığını ve önemli su yollarında gözetimin artırıldığını söyledi.

Türkiye ve Macaristan ile üyelik görüşmeleri sürüyor

Haavisto, Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmesi için gereken onayı henüz vermeyen Türkiye ve Macaristan ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek Macaristan parlamentosunda Finlandiya'nın başvurusunun görüşüldüğünü aktardı.

Türkiye ile haziran ayında İsveç ile Madrid'de başlatılan "üçlü muhtıra sürecinin" şimdiye kadar iyi gittiği bilgisini paylaşan Haavisto, "Resmi seviyede iyi bir atmosfer mevcut fakat işin siyasi tarafı da var. Sürecin ilerlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun görüşlerine bağlı." açıklamasında bulundu.

Haavisto, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in başvurularını ayrı ayrı değerlendirdiğini, öte yandan iki ülkenin NATO'ya aynı zamanda katılmasının çok önemli olduğunu savundu.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı da 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.

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