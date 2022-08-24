Finlandiya'dan flaş Türkiye açıklaması

NATO'ya katılım süreçleri başlayan İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısını 26 Ağustos'ta Finlandiya'da yapacak.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye ile imzalanan terör örgütlerine karşı ortak mücadeleyi içeren NATO mutabakatına bağlı kalmayı sürdüreceklerini açıkladı.

26 Ağustos'ta yapılacak olan Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizması İlk Toplantısı öncesi konuşan Niinistö, "Mayıs ayında Türkiye'nin talepleri neredeyse tüm NATO üyelik sürecimizin ilerlemesini durdurdu. Nihayet, Madrid'de NATO üyeliği sürecine devam etmemizi sağlayan bir çözüme ulaştık. Biraz sabretmeye ihtiyacımız var" dedi.

Niinistö, "Görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin, ne zaman ilerlemeye hazır olduğunu zaman gösterecek. İsveç ve Türkiye ile birlikte imzaladığımız Madrid Mutabakatı'na bağlı kalmayı sürdüreceği" diye konuştu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise "Finlandiya, uzun vadeli dostu Türkiye'nin endişelerine elinden geldiğince cevap verdi. Çünkü, her müttefikin güvenliğinin ciddi şekilde ele alınması gerekiyor. Türkiye'nin, endişelerine yanıt verdiğimizi hissetmesini umuyorum." dedi.