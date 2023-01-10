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Gündem

Finlandiya'da PKK yandaşları sokağa çıktı

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, toplanan terör örgütü YPG/PKK yandaşları Narinkkatori Meydanı'nda Türkiye'ye karşı slogan attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 04:17:00 -
Finlandiya'da PKK yandaşları sokağa çıktı

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, toplanan terör örgütü YPG/PKK yandaşları Narinkkatori Meydanı'nda Türkiye aleyhine gösteri yaptı.

İttifaka zarar veriyor

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Dagens Nyheter adlı İsveç gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemeye devam etmesinin ittifakın "güvenilirliğine zarar verdiğini" söylemişti.

Haavisto şu ifadeleri kullanmıştı:

PKK'nın Finlandiya, İsveç ve tüm Avrupa'da bir terör örgütü olduğunu ancak bu tür örgütler ve üyeleri ile ilişkilerini yasalara göre yürütmenin çok önemli olduğunu söyleyen Fin Bakan, Finlandiya'da Türkiye meselesinin ele alınışına yönelik çok fazla eleştiri olmadığını, ancak Türkiye'nin insan hakları ve güvenlik sorunun dikkate alınmasına ilişkin bir tartışma olduğunu sözlerine ekledi.

İsveç ve Finlandiya'nın terörle mücadele konusunda "büyük ölçüde Avrupa çizgisini takip ettiğine" inanan Haavisto, "Finlandiya'da terörist faaliyetlere katılım suç olarak kabul edilmiştir. İsveç'te de bu yıl yürürlüğe giren bir anayasa değişikliği ile terör örgütlerine katılımın suç sayılması mümkün hale gelmiştir" dedi.

Bakan ayrıca "Terörle mücadele konusunda Türkiye'den gelen eleştiriler diğer birçok Avrupa ülkesi için de geçerli" dedi.

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