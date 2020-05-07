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Aktüel

Finlandiya'da iki bakan Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı

Başbakan Sanna Marin, hükümetin bir süre uzaktan çalışması kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:23:16 -
Finlandiya'da iki bakan Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı

HELSİNKİ (AA) - Finlandiya'da Sağlık Bakanı Aino-Kaisa Pekonen ile Çalışma Bakanı Tuula Haatainen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

Başbakan Sanna Marin, en azından bu hafta sonuna kadar hükümetin uzaktan çalışmasına karar verdi. Sağlık ve çalışma bakanlarının karantina koşullarında, diğer bakanların da uzaktan çalışmaya devam edecekleri bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Pekonen ve Haatainen'in, Kovid-19 taşıdığından şüphe edilen biriyle aynı ortamı paylaştıkları belirtilirken, söz konusu kişinin bugün yaptırdığı test sonuçlarının, 48 saat içinde belli olacağı ifade edildi.

İki bakanın karantinaya alınması ve hükümetin uzaktan çalışmaya başlaması, Finlandiya'daki meclis çalışmalarını da kısmen etkiledi. Perşembe günleri yapılan ve milletvekillerinin bakanlara soru yönelttiği olağan oturum ertelendi.

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