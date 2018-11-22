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Finlandiya, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını durdurdu

22 Kasım 2018 Perşembe 22:31
Finlandiya, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını durdurdu
STOCKHOLM (AA) - Finlandiya, Yemen'de Husilerle savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah ve askeri malzeme ihracatını durdurduğunu açıkladı.
Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yemen'de insani krizin sorumlusu gözüken Suudi Arabistan ve BAE'ye silah ve mühimmat ihracatı için yeni lisans verilmeyeceği belirtildi.
Finlandiya Savunma Bakanı Jussi Niinisto, geçen ay yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın 2015 yılından beri Suudi Arabistan'a silah ihracatına izin vermediğini kaydetmişti.
Almanya geçen ay, Kaşıkçı cinayetinin sonucu ortaya çıkıncaya kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri ihracatı durdurduğunu açıklamıştı.
Danimarka da bugün Yemen'deki iç savaşın yol açtığı insani kriz ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışının askıya alındığını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Yemen hükümetine destek veriyor.
Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 22:31
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  3. Suudi Arabistan
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