  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Flaş uyarı: Mossad saldırabilir!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Biden'a göz kırpıyorsun

﻿Ukrayna savaşının durumu dengeleri bozdu! İsrail, Ukrayna savaşında Batı ile Rusya arasında sıkıştı

Seçim çalışmalarına başladılar! İP'li eşcinsel destekçisi Bahadır Erdem, Amentü’yü Arapça okuyup iman tazeledi

"TSK kimyasal silah kullandı" demişti... Skandal sözlerini böyle inkar etti

Husiler petrol limanına saldırdı

Elon Musk'tan 'Türk İHA'ları sorusuna dikkat çeken cevap!

Dünyada ilk ve tek! Lityum, kobalt rezervi Türkiye için altın fırsat: Geleceğin petrolü üretilecek, çağ atlatacak!

Amerika'dan bomba TB3 değerlendirilmesi: Uzak kıyılardaki gemileri tehdit edebilir

İsveç başbakanından Başkan Erdoğan'a mektup: İş birliği yapmak istiyoruz
Gündem Finlandiya heyeti, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor
Gündem

Finlandiya heyeti, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor

Finlandiya Adalet Bakanlığı heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesiyle ilgili görüşme yapmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 09:55:00 -
Finlandiya heyeti, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor

Finlandiya Adalet Bakanlığı heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesiyle ilgili görüşme yapmak üzere Türkiye'ye gelecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesi'nin düzenlendiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya, Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ ve PKK'lı teröristlerle ilgili görüşme gerçekleştirmek üzere heyet gönderecek.

Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri, 25 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek.

Görüşmelerde, Adalet Bakanlığı yetkilileri, Finlandiya heyetine FETÖ ve PKK mensubu teröristlerin iadesi talebini tekrarlayacak. Ayrıca görüşmelerde, teröristlerin eylemleri delilleriyle anlatılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23