Finlandiya Cumhurbaşkanından Türkiye itirafı

Finlandiya parlamentosunun NATO'nun kurucu anlaşmalarını 28 Şubat'ta onaylamayı kabul etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ülkesinin kaderinin "Türkiye'nin ellerinde" olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN ELİNDE"

28 Şubat kararının "kendi iradelerini" ifade ettiğinin altını çizen Niinisto, "Türkiye'nin irademize yönelik tutumu sadece ve sadece Türkiye'nin elinde" dedi.

Finlandiya'da 28 Şubat'ta NATO'nun kurucu anlaşmalarını onaylayacak yasanın parlamentodan geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Zira milletvekillerinin neredeyse tamamı adaylığa sıcak bakarken üyelik yarışında yasanın Finlandiya'yı İsveç'in bir adım önüne geçirecek olması da kabul edilmesini daha da mümkün kılıyor.

Geçen mayısta Finlandiya ve komşusu İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak ittifaka başvuruda bulundu. Ancak Türkiye, İskandinav ülkelerini "terörist grupları barındırmakla" suçlayarak üyeliklerine karşı çıktı.

"İSVEÇ OLMADAN DEVAM EDECEĞİZ"

Başvurularını geri çekmek istemediklerini ve çekemeyeceklerini de söyleyen Fin lider, Türkiye'nin İsveç yerine Finlandiya'yı onaylaması durumunda yollarına İsveç olmadan devam edeceklerini de sözlerine ekledi.